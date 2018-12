Cuarenta años y un bastón de mando

Abril de 1979. Enrique Baquero, del PSOE, acaba de tomar posesión como alcalde en Lena. La Corporación se dispone a sacarse la foto. Alguien, desde los bancos del público, les avisa: "Tenéis detrás una foto del generalísimo". Varios concejales se dieron la vuelta y la descolgaron.

Así, con anécdota, empezó la democracia en Lena. Y ayer lo celebraron por todo lo alto. El Ayuntamiento organizó un encuentro de todos los alcaldes del concejo para conmemorar el 40.º aniversario de la Constitución. Baquero, Enrique Lobo (independiente dentro de una candidatura de Izquierda Unida), Hugo Morán (PSOE), Ramón Argüelles (IU) y Gema Álvarez (IU), compartieron sus experiencias. Las conclusiones: que antes la política era "más sana", según los veteranos, y el firme deseo expresado por algunos de que la Constitución se actualice.

Enrique Baquero recordó con mucha emoción aquel día en el que descolgaron la foto. También los paseos en coche con Faes, de La Falange, en los que debatían sobre política: "Era más sano, los problemas se quedaban en el Pleno. No había nada personal en nuestros choques", afirmó el primer alcalde de Lena en democracia. Además, desde su punto de vista, "era más fácil llegar a acuerdos por el bien de los vecinos".

Era una vida política "de idealismo", matizó Enrique Lobo. "Estábamos llenos de esperanza, alentados por el fin de la dictadura franquista", señaló. Un ambiente, añadió con pesar, "que se ha perdido". Cree que la rivalidad es ahora más grande y culpa, en parte, "al uso de Facebook y otras redes sociales". "Antes, los asuntos políticos se trataban en el lugar en el que tenían que tratarse". Lobo, reivindicativo, mostró su disconformidad a la falta de cambios en la Constitución: "La mayoría de los españoles no la votaron, necesita una actualización", afirmó.

Ramón Argüelles, ahora coordinador de IU Asturias, fue uno de los que no la votó. "Tenía nueve años entonces, así que claro que necesita un cambio". En cuanto a su experiencia como alcalde, afirma que "pocas cosas hay mejores en el mundo que ser alcalde del lugar en el que naciste". Aunque coincidió con los veteranos: "Antes había menos problemas personales, hemos perdido calidad. Pasa en el propio Congreso de los Diputados".

Él y su antecesor en el cargo, Hugo Morán (ahora secretario de estado de Medio Ambiente), mostraron ayer que aún es posible la rivalidad sana. Ambos hicieron chascarrillos sobre las elecciones (año 2007) en las que sólo los distanciaron 64 votos (a favor de Izquierda Unida). "Fue una revancha por las anteriores elecciones, en las que yo había ganado", bromeó Morán. Él compartió corporación con todos los alcaldes ayer presentes, salvo Gema Álvarez. "Es un orgullo, con Baquero tengo una amistad estrecha", afirmó. De hecho, el primer alcalde de Lena se emocionó durante la intervención de Morán.

También emocionante fue el discurso de Gema Álvarez, primera mujer en el cargo. "Me propuse ser una alcaldesa comprometida y cercana, y lo mantengo", afirmó. Dice que no ha encontrado obstáculos por ser mujer, salvo "alguna cara de sorpresa" entre los más mayores. "Mis vecinos valoran que su alcaldesa les escuche y les de soluciones. El sexo no les importa", aseguró.

El Coro de La Flor interpretó dos canciones al término del acto. Y aquí un secreto desvelado: Hugo Morán formó parte de la agrupación durante muchos años. De hecho, estaba en un ensayo cuando Baquero le llamó para proponerle formar parte de la candidatura.

Suena "Mocina, dame un besín".

- ¿Estaba cantando por lo bajo, Hugo?

-Sí, hoy he hecho dos cosas que me han despertado cierta nostalgia. Entrar en el salón de plenos de Lena y cantar con el Coro de La Flor.