Los vecinos exigen un frente institucional para evitar el corte de la línea de Feve

Los vecinos de Langreo volvieron a salir ayer a la calle para protestar por el maltrato que desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) le están dando a la línea de Feve entre Pola de Laviana y Gijón. La última, el corte de la línea entre la capital lavianesa y El Berrón durante tres meses por las obras de refuerzo del túnel del Carbayín. Una medida que consideran "política" y contra la que pidieron ayer un frente institucional que aúne a todos los ayuntamientos del valle y a la mancomunidad.

La protesta, que consiguió cortar el tráfico en la rotonda de Langreo Centro durante unos minutos, estaba organizada por la Plataforma por el Soterramiento de las Vías. Su portavoz David García aseguró que el corte de la línea "es la tercera estocada que le dan al servicio, primero con el retraso en las obras del soterramiento, que ya tendrían que estar terminadas; después con el corte de seis meses que tuvimos en 2016 y ahora otros tres meses, esto tiene un futuro muy negro". Sin embargo, García, que ayer estuvo arropado no sólo por el movimiento vecinal de Langreo, sino también por parte de la Corporación langreana, entre otros, señaló que "es posible revertir esta situación". Tal y como explicó, el corte se produce "sin haber trasladado los correspondientes informes técnicos a las organizaciones oficiales, ni tampoco a la ciudadanía". Asimismo, para realizar las obras sin cortar el servicio, "podrían trasladar a un trabajador de Adif desde otra comunidad y hacer los trabajos por la noche, permitiendo que por el día la línea funcionase con normalidad". Para conseguir este objetivo, el portavoz de la plataforma reclamó un frente institucional entre los ayuntamientos del valle del Nalón y la mancomunidad "que exijan a la presidenta del Adif, Isabel Pardo, que ponga fin a esta situación".

Por otro lado, la plataforma aprovechó ayer para exigir de nuevo la finalización de las obras del soterramiento de las vías de Feve en Langreo. "Llevamos quince días pendientes de una reunión en Madrid para desbloquear el borrador del convenio", resaltó. Y no sólo eso, también manifestaron su queja ante el borrador de los presupuestos regionales del Principado "donde sólo hay una partida para la redacción del proyecto de urbanización, pero no para su posterior desarrollo ni para el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de El Puente". El consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, se había comprometido con la plataforma meses atrás a incluirlo en las cuentas regionales del próximo año "y no ha cumplido con su palabra", subrayó García.