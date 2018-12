"Contra la pared": Policía y trabajadores frustran el robo a un banco en Pola de Lena

El robo de un banco con un método de película. Pero no de película de acción, porque la estrategia fue un poco chapucera. Tres personas -dos hombres y una mujer- intentaron ayer, a primera hora de la mañana, llevarse el dinero de la caja de una entidad bancaria de Pola de Lena. Entretuvieron a los empleados diciendo que estaba sucio un cajero, que habían manchado previamente con pintura blanca, y entraron en la oficina. La respuesta de la trabajadora al frente de la entidad (la directora estaba de descanso) fue muy valiente. Cerró las puertas, aún sin saber que ellos iban desarmados. Agentes de la Policía Local entraron, sólo unos minutos después, con las pistolas desenfundadas. Llegaron también agentes de la Guardia Civil. Los tres frustrados ladrones, poco taimados, salieron esposados. Se busca a un presunto cuarto implicado, que podía estar fuera esperando en un Volkswagen Polo para llevarse el botín.

Eran poco más de las nueve de la mañana. Lo sabe bien Eligio del Castillo, propietario de un quiosco en la plaza Alfonso X El Sabio y conocido corresponsal durante décadas. A esa hora siempre lleva los periódicos del día al bar Monterrey, justo al lado del banco en el que se produjo el intento de robo. "Pasé por delante de la oficina y pensé que había más gente que de costumbre", explicó ayer. No sabía aún que dentro estaban los cuatro empleados, los tres atracadores y una mujer de un pueblo de Lena que había llegado la primera para hacer unas gestiones.

Así que él caminaba tranquilo por la plaza, mientras que dentro del banco vivían momentos de tensión. "Una trabajadora cerró la puerta por dentro", explicó una testigo. Dio la alarma, que comunicó con la Policía Nacional de Mieres. Se puso en conocimiento de la Policía Local y la Guardia Civil de Lena. Agentes del Cuerpo municipal, que estaban en la zona controlando el tráfico a la entrada de los colegios, se movilizaron.

"Pero si están entrando en el banco pistola en mano". Pachi Hevia, propietario del Monterrey, hizo que Del Castillo se girara para mirar por la ventana. Efectivamente, los agentes acababan de entrar en la oficina: "Los (agentes) de la Local entraron sin parapetarse, fue una actuación muy valiente", aseguró el hostelero.

"Contra la pared y sin moverse". El informe policial del Cuerpo local recoge ese momento de tensión con las palabras que dedicaron los agentes a los malogrados ladrones. Intentaron excusarse pero, con los agentes apuntando, obedecieron. Fue entonces cuando llegaron los refuerzos de la Guardia Civil. El primer detenido salió esposado con un agente de la Policía Local, caminando apurado y sin resistirse. Momentos después salió el segundo. La tercera en salir fue la mujer. Esta última es conocida en la zona, los tres son de nacionalidad sudamericana.

La intervención no terminó ahí. La Guardia Civil puso en marcha un amplio dispositivo para dar con el presunto cómplice, un hombre que escapó en su coche al ver las detenciones en el banco (de momento, no se ha podido demostrar que estuvieran juntos). El Instituto Armado recogió las declaraciones de detenidos y testigos para tipificar el delito. "Atraco, atraco no fue? Afortunadamente, fue más bien una chapuza", aseguró Del Castillo, ya tranquilo y con fotos de lo ocurrido en su cámara personal.