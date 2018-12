El PP denuncia la "dejadez" hacia el concejo allerano en el Presupuesto regional

El grupo municipal del PP de Aller tilda de "tomadura de pelo" las inversiones previstas en los Presupuestos regionales para el concejo de Aller. Aseguran que es "un abandono y dejadez total" que está relacionado con la "falta de representación" del PSOE en el concejo. "Aller es el único municipio de Asturias sin socialistas en el Ayuntamiento, y eso se refleja en el documento de las cuentas", ha denunciado Juan Antonio del Peño, portavoz de la agrupación local.

Los populares hacen referencia a la falta de inversiones en materia de sanidad. "Se destinan únicamente 40.000 euros para la construcción de nuevo ambulatorio en Collanzo. Esa partida no da, ni siquiera, para la redacción del proyecto", lamentó Del Peño. En este sentido, destacó que "el PP lleva muchos años reclamando esta actuación, tan esperada por los vecinos".

No pintan mejor los Presupuestos, destacaron, en materia de vivienda. "Nos sorprende que no se reserve ni un solo euro para la ejecución de la segunda fase de viviendas en Sotiello", señaló el edil. De hecho, este proyecto "lleva ya muchos años sobre la mesa, siendo ignorado por los distintos equipos de Gobierno en la Administración regional". Respecto a las infraestructuras, tildan de "absoluto abandono" las inversiones previstas: 100.000 euros para el arreglo de la carretera Corigos-Cabañaquinta. "No sabemos lo que arreglarán con esa inversión, pero nos parece triste y lamentable que no haya nada para el cruce de Ujo y para el puerto de San Isidro". Del Peño también llamó la atención sobre la "falta de inversiones" en saneamiento: "Algunas localidades del concejo vierten sus aguas fecales directamente al río". Es el caso de un grupo de viviendas en el barrio de la Casanueva.