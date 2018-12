Ruego a Santa Bárbara "por una transición justa"

Mucho más que cuando tronaba. Las Cuencas recordaron durante muchos años a Santa Bárbara, patrona de los mineros, cada vez que sonaba el "turullu" anunciando un accidente en la mina. Y cada 4 de diciembre era fiesta, y las escuelas quedaban vacías, lo dijera o no el calendario. Ya no es lo que era, pero ayer las comarcas del Nalón y el Caudal volvieron a honrar a Santa Bárbara. En Mieres, la tradicional ofrenda floral en el Monumento al Minero -en homenaje a los fallecidos en accidente o por enfermedad- reunió a líderes sindicales y políticos. Todos a una, exigieron una transición justa en un año crítico para el sector: "Que no quede nadie fuera", reclamaron.

Al mediodía, las gaitas empezaron a sonar, entonando "Santa Bárbara bendita" y las flores se posaron a los pies del monumento. "Hoy es un día de fiesta, un día de paréntesis para desconectar del día a día tan duro que hemos vivido en el sector durante los últimos años", aseguró el secretario general del SOMA, José Luis Alperi. Matizó que "no olvidamos la responsabilidad, todo lo que tenemos pendiente tras el acuerdo para el futuro de la minería del carbón".