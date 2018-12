Empleados del Conservatorio exigen a la Mancomunidad que retire la demanda

Los representantes del personal laboral de la Mancomunidad del Valle del Nalón exigen al organismo comarcal que retire "con urgencia" la demanda presentada contra la Consejería de Educación y Cultura para aclarar a qué administración corresponde la gestión del Conservatorio. Representantes de la Federación de empleados de servicios públicos (FeSP) de UGT reclaman a los responsables políticos de los cinco ayuntamientos que "renuncien a la vía judicial" y negocien. En caso contrario, "nos tendrán enfrente. Confrontaremos hasta donde haga falta. Dentro de cinco meses habrá elecciones municipales y se lo recordaremos a la ciudadanía", aseguró Alberto del Valle, secretario general de FeSP-UGT en Asturias, sindicato al que están adscritos los dos representantes del personal laboral en la Mancomunidad, que trabajan en el centro de enseñanza musical.

Del Valle denunció la "situación de incertidumbre que se cierne sobre el futuro del Conservatorio". Es, apuntó, "indecente que unilateralmente hayan tomado esa decisión de judicializar el asunto, que puede poner en riesgo los puestos de trabajo de personas que han accedido con una oposición a ese puesto de trabajo hace más de 10, 20 y algunos 30 años", indicó en referencia a la demanda que aprobaron la mayoría de los grupos políticos en el pleno celebrado en junio por el ente supramunicipal. Los responsables de la mancomunidad, indicaron los representantes del personal laboral, "no han tenido la deferencia de tratar con las partes afectadas". Los delegados de personal de la FeSP-UGT en la Mancomunidad, Mateo Luces y Jesús Prieto, aseguraron que han solicitado una reunión con los cinco alcaldes pero aún no los han recibido. "Queremos saber en qué punto se encuentra el procedimiento y nos han dicho que nos reuniremos", indicó Prieto, que subrayó que "los representantes legales de los trabajadores y las familias vamos de la mano, no van a conseguir crear una brecha".

Los trabajadores del Conservatorio trasladaron su "preocupación" por el futuro del centro y por los empleos. Tras consultar con los servicios jurídicos han constatado que "no existe la posibilidad de subrogación de personal entre administraciones". El 86% de la plantilla, integrada por 23 trabajadores, es fija. "Quieren deshacerse del Conservatorio, no sé si también de la Mancomunidad", dijo Luces.

El organismo comarcal alude a que la gestión de las instalaciones es una competencia impropia, según confirmó la normativa estatal en 2013. UGT considera, sin embargo, que esa ley "no obliga taxativamente a deshacerse de ninguna competencia". Los empleados sostienen que la Mancomunidad debería negociar con el Principado el incremento de la aportación económica, que se ha reducido en los últimos años. "Haríamos frente común", resaltaron.