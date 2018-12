El PSOE busca en Lena un refuerzo electoral en el movimiento vecinal

El PSOE de Lena busca apoyarse en el movimiento vecinal del concejo para armar la candidatura electoral que acompañará, casi con toda seguridad, a Daniel Sánchez Bayón en los comicios municipales de mayo. Así, el partido anunció ayer la incorporación de Loli Martínez, actual presidenta de la asociación de vecinos de Campomanes. Se trata de una conocida dirigente local que en los últimos años ha destacado dentro del frente social que reclama contraprestaciones por los daños que ha causado la obra de la variante ferroviaria de Pajares.

Loli Martínez se integrará en la lista electoral del PSOE de Lena como independiente. Todo indica, a falta de formalizarse la candidatura, que Daniel Sánchez Bayón será el candidato. El dirigente dio ayer la bienvenida a la responsable vecinal: "Para nosotros es una enorme satisfacción y una alegría poder contar con una persona de su trayectoria. Su liderazgo en la dinamización de todo el concejo y especialmente de Campomanes es incuestionable", remarcó Sánchez Bayón.

Loli Martínez reconoció ayer a este diario que no le ha resultado sencillo tomar la decisión de dar el salto a la política municipal: "Los ofrecimientos vienen de lejos, pero nunca me pareció oportuno", El cambio de opinión se concretó hace pocas semanas: "Valoré muy positivamente una moción del PSOE pidiendo el desarrollo de una normativa que facilitase la intervención de los vecinos en los plenos municipales. Se trata de un procedimiento que siempre he considerado necesario".

La presidenta de la asociación de vecinos de Campomanes ocupará uno de los puestos de salida de la lista electoral el PSOE, partido que dejó la Alcaldía en 2007 tras la derrota electoral de Hugo Morán frente a Ramón Argüelles (IU). En la actualidad el gobierno local de IU cuenta con ocho concejales, por los cinco del PSOE, a los que hay que sumar dos del PP y uno de Compromisu por L.lena. Loli Martínez tiene claros los objetivos con que inicia esta andadura política: "Mi gran reto es contribuir en la medida de mis posibilidades a reforzar los canales de participación ciudadana dentro del Ayuntamiento", indicó ayer. El PSOE de Lena considera que se trata de la persona adecuada sobre la que sostener el puente que permita al partido estar en contacto con el movimiento asociativo y sus reclamaciones: " Es un ejemplo de saber hacer y encarna precisamente el espíritu de lo que será nuestro programa de gobierno a partir de mayo de 2019: trabajar con honestidad y sin más pretensiones que las de mejorar la vida de nuestros vecinos y del concejo", remarcó Sánchez Bayón.