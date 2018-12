El juez desautoriza al Ayuntamiento por no pagar parte de una baja

El Ayuntamiento de Mieres desestimó en febrero el recurso de un funcionario que solicitaba la devolución de las cantidades -unos 300 euros- descontadas como consecuencia de una baja por incapacidad temporal solicitada, en julio de 2017, y que se prolongó varios meses acabando en operación quirúrgica. La negativa municipal obligó al trabajador a iniciar un contencioso contra el Consistorio que finalmente ha ganado.

El Juzgado contencioso-administratico número 1 de Oviedo ha dado la razón al funcionario. Este trabajador, que no está afiliado a ningún sindicato, decidió él mismo iniciar un contencioso por apenas 300 euros ante lo que desde un primer momento se presentó como un dictamen "caprichoso" de la jefa de Personal, pronunciamiento que la concejalía atendió pese a los requerimientos del funcionario, un Policía Local. El fallo ha terminado dando la razón al demandante, obligando al Ayuntamiento al abono de las cantidades retenidas y al pago de una multa de por costas de 400 euros.

El citado trabajador sufrió una caída en julio de 2017 que le causó una grave lesión en un hombro. Según expone en la demanda, en principio el tratamiento fue conservador hasta que, el 7 de noviembre, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, quedando hospitalizado hasta el 10 de noviembre, no habiendo interrupción de la baja, y siendo todo un mismo proceso. Sin embargo, la jefa de Personal interpretó que la decisión médica de posponer la operación para evaluar la evolución de las lesiones conllevaba que el agente no pudiera solicitar la devolución de las cantidades descontadas inicialmente como consecuencia de su baja por incapacidad temporal. La sentencia establece que, en la medida que hubo intervención quirúrgica motivada por la situación de incapacidad... no se estima exista razón justificada para que no se complemente la retribución a percibir por el interesado hasta alcanzar el 100%" . "La interpretación postulada resulta en exceso rigorista y formal, poco acomodada al espíritu y finalidad de la norma que, a lo que atiende, es a otorgar esa especial protección a procesos patológicos más graves frente a aquellos otros más banales, y sin que ello se vea afectado por el hecho de que la intervención quirúrgica se produzca en un momento u otro del proceso", apunta el juez.