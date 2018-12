Langreo logra que el Adif asuma el mantenimiento del túnel del soterramiento

El alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, salió ayer de la reunión con responsables del Ministerio de Fomento y del Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) con el compromiso de que el Ayuntamiento no tendría que hacerse cargo del mantenimiento de la capa de impermeabilización del falso túnel del soterramiento. El encuentro se celebró en Madrid y en ella el regidor planteó que si no se eximía al Consistorio de esa labor no firmaría el convenio que permitirá desbloquear la obra e instalar las vías y la catenaria.

"Han aceptado este término, pero necesitan disponer del consentimiento del consejo de administración del Adif. Por eso tenemos que esperar a que nos remitan el borrador del convenio. Si no queda claro no suscribiremos el acuerdo", resaltó el Alcalde, tras la reunión en la que estuvieron presentes el subdirector de Planificación Ferroviaria del Ministerio de Fomento, Jorge Ballesteros, y el director de Infraestructuras del Principado, José María Pertierra. El borrador será remitido próximamente al Ayuntamiento y al Principado por parte del Adif para su visto bueno,

Esta modificación incluye que el Ayuntamiento tendría que solicitar el consentimiento del Adif para realizar actuaciones en la parte superior del túnel. Sánchez trasladó además su malestar por el corte de la línea de Feve entre Laviana y El Berrón durante tres meses por las obras en el túnel de Carbayín. "Dijeron que se había hecho por seguridad. Yo creo que se podían haber ejecutado durante los seis meses de corte entre Laviana y Tuilla por las obras de soterramiento", dijo.

El Alcalde entregó a los representantes del Adif una carta escrita por la Plataforma por el Soterramiento de las Vías de Feve en Langreo, que estaba dirigida a la presidenta del organismo ferroviario, Isabel Pardo de Vera. En la misiva, que respaldan los grupos municipales del Ayuntamiento de Langreo y de San Martín del Rey Aurelio, y los sindicatos CC OO y UGT, le trasladan su "inquietud y malestar" ante el corte que sufre la línea de Feve durante tres meses, desde el pasado día 1. El colectivo reclama que se revierta la situación y que se destinen los medios necesarios "que no pongan en peligro el futuro de la línea Gijón-Laviana". La situación que se produce ahora en este trayecto, por las obras de refuerzo del túnel de Carbayín, es debida, sostiene la plataforma, a "un mal mantenimiento de las infraestructuras".