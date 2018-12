La navegación en Tanes, prevista para canoas, se ampliará a barcas de vela y de pedales

El embalse de Tanes podrá ser surcado finalmente por embarcaciones de vela y de pedales, y no sólo por canoas. Así lo acordó la comisión rectora del parque natural de Redes, tras resolver positivamente algunas de las alegaciones presentadas por partidos políticos y colectivos. El pantano también podrá dar cabida de forma simultánea a 42 embarcaciones y estará permitido que acoja competiciones deportivas. Por contra, no será posible el baño y no se podrán utilizar barcas ajenas a las que alquile la futura empresa concesionaria del servicio. La navegación se circunscribe al pantano de Tanes y queda prohibida en el de Rioseco.

Los regidores de los concejos que integran el parque de Redes mostraron su satisfacción por los acuerdos alcanzados. "Hay que tener en cuenta que no teníamos nada y ahora vamos a contar con un pantano navegable. Ya se irán viendo las modificaciones que se puedan hacer en función de la demanda", argumentó el regidor de Caso, Miguel Fernández.

El borrador original limitaba la navegación a las embarcaciones de remo. Ahora, se abrirá también a las barcas a vela y a las de pedales. De las cien embarcaciones permitidas, se amplía la cifra de las que pueden navegar de forma simultánea. En principio era una cuarta parte y ahora son un tercio (33) más otras nueve que, con carácter excepcional, puede autorizar la Federación Asturiana de Piragüismo para entrenamientos. También se abre la posibilidad a organizar competiciones deportivas en el pantano casín, siempre y cuando se acredite que las embarcaciones utilizadas cumplen con los requisitos para no contaminar las aguas.

La comisión rectora no aprobó, por contra, las alegaciones para permitir el baño. Tampoco salió adelante la petición de que se pudieran utilizar embarcaciones de particulares ajenas a las que alquilará la futura empresa concesionaria. Las barcas a motor sólo podrán utilizarse para emergencias y para el mantenimiento del pantano.

También se descarta la navegabilidad del embalse de Rioseco. "Se han presentado informes técnicos que lo desaconsejan por diferentes cuestiones. Es un pantano que tiene menos profundidad, oscilaciones más bruscas en el volumen de agua y es que el concentra el abastecimiento. Pediremos compensaciones al no poder utilizarlo", indicó Marcelino Martínez, alcalde coyán.