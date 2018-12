Los vecinos del valle de San Juan denuncian que pagan un alto IBI sin recibir servicios básicos

La plataforma "La Güeria San Juan también existe" sigue en pie de guerra contra el cobro "abusivo" del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en la zona rural de Mieres. Este colectivo fue el primero que alzó la voz contra la presión tributaria que soportan los pueblos y, ahora, al igual que la Agrupación Vecinal de Mieres, no le basta que el Ayuntamiento tenga previsto solicitar una reunión con la Gerencia Territorial del Catastro para abordar las quejas de los vecinos. La plataforma remarca que la zona rural del concejo no recibe los suficientes servicios y que los vecinos deben asumir un IBI urbano cuando debería ser rústico.

"Consideramos una falta de ética política la postura de nuestros gestores ante una reclamación justa y legal de los vecinos del medio rural. Por ello, consideramos importante no utilizar pretextos económicos o de otra índole. El Ayuntamiento de Mieres, además de intentar confundir a los ciudadanos con estrategias viejas y caducas, falta a su cometido como buen gestor de los recursos municipales, que entre otras cosas, es ser trasparentes, serios y legales, además de trabajar para dar soluciones y no pretextos a sus ciudadanos", señalaron ayer los portavoces de "La Güeria San Juan también existe". Este colectivo decidió hace semanas poner en marcha un proceso para canalizar por vía judicial lo que consideran un cobro "abusivo" del IBI en los pueblos.

"La administración mierense dispone de medios humanos y técnicos para estudiar y dar soluciones a las reclamaciones de los vecinos. ¿Por qué no encarga a su servicio jurídico un informe para dar una contestación legal a las reclamaciones? ¿Por qué no pide al servicio de intervención municipal un informe del coste económico que acarrearía al ayuntamiento la aplicación del IBI rústico en detrimento del IBI rural?", señalaron ayer. Los dirigentes vecinales del valle de San Juan recalcan que son muchos los mierenses que "no reciben los servicios básicos".