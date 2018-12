La mina a cielo abierto de Santa Lucía de Gordón despedirá a sus 117 trabajadores

Nuevo revés para el sector de la minería. La empresa Peal, subcontrata de la Hullera Vasco Leonesa, ha anunciado ya a su comité de empresa que iniciará los trámites para extinguir los contratos a toda la plantilla. Son 117 trabajadores de la unidad de producción de la mina de cielo abierto en Santa Lucía de Gordón. Los planes de los representantes de la plantilla pasan por buscar apoyo político para forzar la compra de carbón nacional e impedir así el cierre de la explotación.

"Estamos en una encrucijada". Son las palabras de José Luis Villanueva (USO), presidente del comité de empresa. En este sentido, destacó que "la empresa se ve abocada a tomar esta medida porque no hay compradores para el carbón de la mina de cielo abierto". La empresa Peal empezó a horadar la explotación a cielo abierto en el año 1976. Ahora está abocada al cierre: "Esta es una muestra más del efecto de la política energética que abandera el Gobierno central", señaló Villanueva, para matizar que "a escasos kilómetros está la térmica de La Robla, que quema carbón importado mientras que empujan a las minas nacionales a un cierre inminente".

No es la única batalla del comité de empresa. José Luis Villanueva también hizo referencia a la "injusta" no inclusión de los trabajadores de contratas en el "mal llamado" Plan de Carbón: "No nos han dado ninguna explicación lógica, lo único que sabemos es que podemos quedarnos en la calle si no se pone remedio", destacó.

Quieren tomar medidas. De momento, empezarán por reunirse con los grupos políticos "de todos los colores" para que lleven sus exigencias al Gobierno central. Unión del Pueblo Leonés (UPL) ve "justa" su reclamación. Los responsables del partido se comprometieron ayer a llevar la problemática de la empresa al Parlamento autonómico.

Primeras reacciones que el comité recoge con cautela, y a la espera de más apoyos. José Luis Villanueva no descartó ayer por completo que se convoquen movilizaciones en las próximas semanas.