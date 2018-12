Las obras de acceso a Boo costarán 2,5 millones, casi uno por kilómetro

Una actuación a lo largo de 2,7 kilómetros, una inversión de más de 2,5 millones de euros y la ejecución de casi un kilómetro de escolleras y muros de contención. Estas son las claves de una de las obras más esperadas en el concejo de Aller: la de mejora integral de la carretera a Boo, que ya estuvo licitada con una partida de fondos mineros -antes de su supresión-. El Consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, acudió ayer a la localidad junto al director general de Infraestructuras y Transportes, José María Pertierra, para explicar el proyecto. Les atendieron el alcalde, David Moreno, y los representantes de la asociación de vecinos de Boo, que esperan que esta sea ya la obra definitiva tras treinta años de espera. "Vemos la luz al final del túnel", aseguró el presidente, Gaspar Vázquez. Pero será un túnel largo: según lo previsto, la obra empezará a finales de 2019 con un plazo de ejecución de dos años.

"El proyecto ya está redactado, nos encontramos ahora en la fase de supervisión", afirmó José María Pertierra, ante el panel explicativo del proyecto. El director general explicó que los trabajos se desarrollarán a lo largo de 2,7 kilómetros, en el vial de Moreda a Boo y de Boo a Bustillé (este último ramal rondará los 500 metros). La vía, actualmente en mal estado de conservación y muy estrecha, alcanzará un ancho de 6,30 metros e incluirá aceras para mejorar el tránsito peatonal. Además, construirán en el tramo de Moreda a Boo más de veinte sistemas de contención. Principalmente, muros y escolleras.

La obra

"Estamos en una zona con unas condiciones geológicas muy especiales", señaló Pertierra. Tanto que el Principado ya ha tenido que intervenir en una roca de grandes dimensiones -agrietada y con poca estabilidad- que amenazaba con desprenderse desde El Picu (el barrio en la zona más alta del pueblo). Es por eso que la obra será "más costosa de lo que resultan otras actuaciones de estas características". Aunque el presupuesto es una ganga si se compara con la actuación que estaba prevista en los fondos mineros: casi 13 millones de euros, en una obra que incluía un gran puente que conectaba Marianes con Caborana.

Esta, palabra del Consejero, será la actuación definitiva: "Todas las obras incluidas en el Presupuesto se harán realidad", aseguró, "a ritmos distintos, en función de su situación administrativa". La de Boo tiene una asignación de 14.000 euros, lo previsto para las expropiaciones y culminar trámites administrativos. Si todo marcha según lo previsto, afirmó Lastra, "las obras podrían empezar a finales de 2019". La previsión inicial es destinar 800.000 euros en el año 2020 y algo más de un millón para 2021.

"Es una noticia muy buena", afirmó Vázquez. Los vecinos tienen una satisfacción contenida por años de decepciones. "Aunque no lo parezca, esta carretera tiene mucho tráfico, ya que somos casi 500 vecinos y no hay línea de transporte público", señaló. De hecho, los autobuses de 55 plazas no pueden acceder al pueblo. Cuando hay una excursión, los inscritos tienen que desplazarse hasta Villanueva para acceder al transporte. Dice Gaspar Vázquez que la obra es "justa y necesaria".