El PP sale en defensa de Mallada y niega que presentase el cierre de Hunosa

"Hunosa continuará su actividad productora de carbón hasta el año 2018 y supeditará la posibilidad de mantener posteriormente una parte de la actividad, conjuntamente con otras actividades empresariales". Esta es una de las salvedades que la anterior dirección de Hunosa, con María Teresa Mallada al frente, incluyó en el plan de cierre enviado a la UE en el año 2016. Este escrito, como señaló ayer el presidente del PP de Mieres, José Manuel Rodríguez, daba cuenta del interés que tenía la expresidenta de la hullera por mantener la actividad extractiva más allá de este año. Una postura que, según el popular, parece no mantener la actual dirección, "a las órdenes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que pretenden el cierre de los pozos y las centrales térmicas de carbón", subrayó.

Rodríguez, que se encontraba también apoyado por la diputada por el PP Gloria García, quiso hacer una cronología de los ocurrido en Hunosa desde 2011, cuando se presentó el primer plan de cierre de la hullera. "Fue con Secades como presidente y en él se contemplaba el cierre de todos los pozos", apuntó el popular. Un año después tomaría el revelo en la presidencia de Hunosa María Teresa Mallada, a la que el ministerio de Industria le solicita que complemente el plan de cierre con medidas para compensar la disminución de la actividad extractiva. Aquí se enmarca el texto citado anteriormente donde se abre la posibilidad de continuar con una parte de la actividad, así como otro párrafo que alude a la térmica de La Pereda: "En todo caso, la actividad de generación eléctrica de la central térmica de La Pereda, propiedad de Hunosa, y los beneficios medioambientales que conlleva, deben mantenerse más allá de 2018 garantizándose su suministro de carbón". Este plan fue enviado a la UE en 2016.

Al año siguiente, con la puesta en marcha de la Plataforma de Regiones Carboneras en Transición, María Teresa Mallada consigue elaborar un plan que daba viabilidad a la hullera más allá de este año y cuenta con el beneplácito de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) -accionista universal-, el Principado y ministro de Energía, Álvaro Nadal. De hecho, se envía a la plataforma europea, pero no se hace público hasta junio de 2018 cuando la presidenta ya sabe que va a ser reemplazada tras la entrada de un nuevo Gobierno. Un documento que los sindicatos mineros aseguran que desconocían. Sin embargo, José Manuel Rodríguez apuntó que "sí se conocía de forma informal, de hecho no se había olvidado de los sindicatos, sino que pretendía presentárselo en la mesa de negociación, pero no dio tiempo por el cambio de Gobierno". También trasladó ese plan al actual presidente, Gregorio Rabanal, "e incluso a algún miembro más de su actual dirección". ¿Por qué no se ha presentado ahora? Gloria García estima que las razones tienen el origen en la política de "descarbonización exprés de la ministra Ribera, que prefiere cerrarlo todo y dejar de lado un plan viable para Hunosa".