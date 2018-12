El PSOE afirma que sólo prometió incluir la piscina de Pénjamo en su programa local

La senadora del PSOE y exalcaldesa de Langreo, María Fernández, negó ayer haber realizado promesa alguna a los vecinos de Pénjamo para que el Gobierno socialista del Principado incluyera en los presupuestos del próximo año una partida para recuperar y reabrir las piscinas del barrio felguerino. "Lo que les explicamos es que el proyecto era una iniciativa que íbamos a incluir, como pasó en las anteriores elecciones municipales, en el programa municipal con toda probabilidad, porque es de interés para los vecinos. Pero sin ninguna clase de compromiso inversor y mucho menos a tan corto plazo", indicó Fernández.

El alcalde de barrio de Pénjamo y miembro del colectivo "Güesperón", Rubén Cámara, había denunciado la pasada semana que "el Principado se ha negado a incluir fondos en el Presupuesto regional para la recuperación de las piscinas, aunque, en una reciente reunión, con la exalcaldesa de Langreo, María Fernández, celebrada en los locales de la FSA y que contaba con el beneplácito de Adrián Barbón, nos prometieron que la reapertura del complejo sería una prioridad para ellos", aseguró.

"La reunión se celebró en mayo, así que no entiendo muy bien porque aluden ahora a ella", aseguró María Fernández, que añadió: "En cualquier caso, todo aquel que conozca mi trayectoria, sabrá que lanzar promesas políticas no es mi estilo. Lo que les dije es que el proyecto se tendría en consideración y se incluiría en el programa por su interés para los vecinos de Langreo. Eso sí, y en eso ellos también estaban de acuerdo, redimensionándolo, porque quizá ya no tenga mucho sentido la piscina climatizada con el Beiro en marcha". "No se habló de presupuesto ni de ningún compromiso de ese calado y más con un proyecto como este que no se hace de un día para otro", añadió.

Las piscinas de Pénjamo permanecen clausuradas desde 2010. Su propietario, el Gobierno regional, cesó la actividad después de que el Consistorio no diese el visto bueno al convenio para hacerse con la gestión. El acuerdo fue defendido por el gobierno local (PSOE), pero rechazado por la oposición hasta que se aclarara el futuro de los trabajadores. Decenas de vecinos se concentraron el pasado lunes frente a las piscinas de Pénjamo para denunciar el estado de abandono de la instalación y exigir su reforma y posterior reapertura. Es la primera de las movilizaciones que tienen pensado impulsar los vecinos de este barrio langreano, que barajan llevar sus protestas a Oviedo.