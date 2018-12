Somos exige rebajas de hasta el 90% del IBI para los pueblos de Mieres

Somos propondrá en el próximo Pleno municipal una bonificación del 90% en el IBI para aquellos núcleos rurales del concejo de Mieres que no cuenten con los servicios e infraestructuras propios de la zona urbana. Los responsables del partido consideran que los pueblos del concejo están soportando una carga impositiva "injusta".

Para el concejal Manuel José Fernández Piñeiro "no puede ser que los vecinos de los pueblos tengan menos servicios municipales, pero paguen lo mismo que los vecinos del casco urbano". Somos se hace así eco de las crecientes demandas vecinales llevadas a cabo en los últimos meses, con asambleas ciudadanas en diversos puntos del concejo. "En Lena ya están estudiando esta bajada. Esperemos que Mieres haga lo propio", apuntó Fernández Piñeiro.

Somos recuerda que el 30 de mayo de 2014 el Tribunal Supremo dictó una importante sentencia, desestimatoria del recurso de casación en interés de ley planteado por la Administración, en la que básicamente vino a concluir que no es posible calificar catastralmente como urbanos "aquellos terrenos que aunque son urbanizables e incluso están sectorizados, no tienen un instrumento de planeamiento aprobado". La legislación y las sentencias surgidas hasta el momento avalan que las fincas del medio rural no pueden asimilarse a la clase de suelo urbanizado cuando carezca de plan de desarrollo, carezca de los servicios de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales, suministro de energía eléctrica, y, además, no se encuentre integrado en una malla.

"Creemos que se hace necesario un importante ajuste para una correcta aplicación del IBI en el medio rural partiendo de la Ley del Suelo y, en este sentido, tanto el Catastro, como el Defensor del Pueblo y la propia FEMP ya aconsejaron en su día que debería procederse a dicha modificación", remarcó el concejal de Podemos. "Consideramos que la carga impositiva que los ciudadanos vienen padeciendo, y que continuarán soportando durante cuatro años más, tiene una importante trascendencia tanto social como económica para toda la zona rural. De ahí que nos hayamos decidido a presentar una moción que recoja las reivindicaciones del movimiento vecinal mierense".