El soterramiento, desbloqueado al asumir el Adif las reivindicaciones de Langreo

El nuevo borrador del convenio que permitirá al Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) acometer la segunda fase de la obra del soterramiento ya ha sido recibido por el Ayuntamiento de Langreo e incluye la principal reclamación municipal. El documento llegó ayer, cuatro días después de la celebración en Madrid de la reunión en la que el Consistorio pidió que fuese el organismo ferroviario dependiente del Ministerio de Fomento el que se hiciese cargo del mantenimiento de la capa de impermeabilización del falso túnel.

Esta tarea había sido asignada al Consistorio en el documento inicial. Con este cambio, la segunda fase de la obra quedaría desbloqueada. Todo ello siempre que, aseguró el Alcalde, Jesús Sánchez, "los técnicos no encuentren en la revisión del documento ninguna pega". El regidor alude solo a una contradicción en el texto que, supone, será una equivocación y que podrá ser subsanada. No obstante, afirma que "se resolvería sólo una parte del problema, que es jurídico, y hace falta voluntad para poner en marcha las obras". "Pedimos al Gobierno central que cumpla el compromiso e inicie los trabajos aunque no tengo ninguna confianza", dijo Sánchez.

El mantenimiento de la capa de impermeabilización del túnel era el único punto de divergencia que impedía que el Ayuntamiento suscribiese el convenio necesario para que el Adif ejecute las obras de instalación de las vías, la catenaria y la señalización (la denominada superestructura ferroviaria). Modificado el texto, el Ayuntamiento lo analizará en comisión informativa el próximo miércoles y en pleno el viernes, donde se votará si se suscribe. Una vez firmado por los representantes del Ministerio de Fomento, del Adif, del Principado y del Ayuntamiento comenzaría el plazo de contratación, que el organismo ferroviario estima que podría durar alrededor de ocho o nueve meses.

El borrador fue facilitado ayer por el gobierno local a los diferentes grupos municipales, a los empresarios de Valnalón y a la Plataforma por el Soterramiento de las Vías de Feve. Este colectivo echa en falta en el convenio que se fijen "los plazos exactos de la obra y la financiación concreta", aseguró su portavoz, David García. "Lo que hay ahora son estimaciones", dijo, para añadir que sospecha que "la obra se va a dilatar en el tiempo dada la situación política actual ya que cabe la posibilidad de que haya elecciones anticipadas". Por eso, la plataforma ha decidido salir de nuevo a la calle para reclamar que se agilicen las obras de soterramiento y para protestar por el corte de la línea de Feve entre Laviana y El Berrón durante tres meses por las obras de refuerzo del túnel de Carbayín. La protesta se convocó para el jueves a las siete de la tarde en la rotonda de Langreo Centro. "Se ha perdido un año sobre las previsiones del anterior Gobierno central", dijo García.

El borrador del convenio incluye que para la instalación de la superestructura ferroviaria en el túnel se precisan 40 millones de euros, el doble de lo previsto inicialmente ya que se incluirán actuaciones de mejora en el tramo que va desde Sama a Laviana. Estos trabajos en la línea de Feve del valle incrementan el coste de la obra que ejecutará el Adif, desde los 20,5 millones consignados en un principio. Los plazos previstos en el primer documento para instalar la superestructura ferroviaria se mantienen y la obra concluirá en 2020.

Quedará una tercera fase, la urbanización de los terrenos liberados con las obras, que será ejecutada por el Principado. El calendario de gasto plurianual marca que la mayor cuantía se invertirá en 2020, con 22.062.300 euros. El próximo año se destinarían 17.649.800 euros.