El PP denuncia la "hipocresía" de los socialistas por el uso lúdico de los pantanos

El diputado regional del PP, Rafael Alonso, acudió ayer hasta la localidad coyana de Rioseco para criticar las restricciones impuestas por la Comisión Rectora del parque de Redes al uso lúdico de los embalses de Tanes y Rioseco, permitiendo únicamente el uso de Tanes para embarcaciones sin motor y con autorización, pero no para el baño, y restringiendo totalmente cualquier actividad en el embalse de Rioseco. El popular, que acudió acompañado por otros compañeros del partido en el valle del Nalón y mantuvo un encuentro con los vecinos, criticó la "hipocresía" de los socialistas con este asunto, ya que apoyaron la ley del uso lúdico de los pantanos "para no ser lo únicos que estaban en contra, pero en realidad estaban haciendo un paripé para no dejar en evidencia a los alcaldes de Caso y Sobrescobio, que también son socialistas".

Para Alonso, estas restricciones "son una tomadura de pelo, una triquiñuela que va a generar desánimo entre los vecinos del Alto Nalón". Y es que, según el popular, se generaron muchas expectativas en los nuevos usos del pantano, creyendo que iba a mejorar el desarrollo económico del Alto Nalón.

Las restricciones anunciadas "son la prueba evidente de que los socialistas nunca creyeron en esta ley, y nunca creyeron en el desarrollo del Alto Nalón". El diputado, que hizo hincapié en que fue su partido quien propició que se llevase a la Junta General del Principado este asunto, recordó que "hace un año se aprobó la ley que permite el uso lúdico y deportivo de estos embalses, y resulta que aquello generó una expectativa e ilusión importante entre todos los vecinos, porque era una reivindicación muy antigua en el Alto Nalón" En el otro lado, según Alonso, estaban los socialistas "que siempre estuvieron en contra, y sólo votaron a favor de la ley para no ser los únicos que estaban en contra, pero en realidad estaban haciendo un paripé para no dejar en evidencia a sus alcaldes, quienes se han mostrado de acuerdo con las restricciones". Para el diputado, tendrán que ser ahora los socialistas, con los alcaldes de Caso y Sobrescobio a la cabeza, quienes expliquen los vecinos esta decisión.