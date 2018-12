Urbanizar el soterramiento de las vías vale 10 millones y eleva a 126 el coste de la obra

El precio de la urbanización de los terrenos liberados con las obras del soterramiento de las vías de Feve en Langreo ascenderá a 10 millones de euros. Esa es la estimación del coste de la obra que ejecutará la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente una vez concluya el Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) la instalación de las vías, la catenaria y la señalización, la denominada superestructura ferroviaria. La cuantía de la tercera y última fase de las obras viene recogida en el borrador del convenio que tienen que firmar las tres administraciones -el Ministerio de Fomento, el Principado y el Ayuntamiento de Langreo- para poder continuar con los trabajos.

La urbanización de los terrenos existentes sobre el túnel, y los que ocupan actualmente las vías por las que circulará el tren hasta que entre el servicio el túnel, costará 9.900.000 euros, a lo que se suman 82.110 euros para los proyectos. Esta actuación se acometerá en dos ejercicios, en 2020, cuando está previsto que el Adif termine la instalación de la superestructura ferroviaria, y en 2021. De ellos, 4,1 millones se destinarían el primero de los ejercicios y 5,8 millones el siguiente. De esta forma, la obra completa del soterramiento de las vías finalizaría en 2021 aunque, según se recoge en el convenio, un año antes ya estarían finalizados los trabajos que permitirían que los trenes circulen por el túnel, abandonando la superficie.

El Principado no había ofrecido hasta ahora un cálculo del coste de la urbanización de los terrenos liberados por el soterramiento. Aunque hace años se llegó a hablar de que el presupuesto se situaría en torno a los 14 millones de euros, en este mandato se optó por rehacer el proyecto y no se había ofrecido una estimación. En el borrador del convenio se refleja que la Consejería de Infraestructuras aportará 10 millones de euros y que el Adif destinará 40 millones para la segunda fase, que incluye junto a la instalación de las vías y la catenaria, mejoras en la línea desde Sama a Pola de Laviana. Este último presupuesto se duplicó respecto a las previsiones del anterior Ejecutivo del PP.

Estos 50 millones de las dos últimas fases de las obras del soterramiento se unen a los 76.066.394 euros gastados en la obra civil, que fue acometida por el Principado. El gasto en este proyecto se elevará, por tanto, hasta los 126 millones de euros. Los terrenos de la zona superior del túnel, que tiene una longitud de 1.900 metros, se acondicionarán a modo de bulevar. Habrá una amplia zona peatonal y se construirá un carril bici, habilitando además áreas ajardinadas en el espacio central, con viales a ambos lados. Se han diseñado rotondas en las proximidades del cuartel de la Guardia Civil, en Langreo Centro y en entronque de Melquíades Álvarez con la calle Francisco Ferrer. Además, se afrontará la rehabilitación del barrio de El Puente.

El borrador del convenio refleja que el Principado financiará las obras de urbanización "con cargo a los convenios específicos del colaboración con el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón o con otros mecanismos de financiación que al efecto establezca". El anterior Gobierno central preveía que la superestructura estuviese lista en el primer trimestre de 2019. En esa fecha todavía no se habrá iniciado aún la actuación, dado que antes se tendrá que firmar el nuevo convenio para que el Adif se haga cargo de las obras, ya que la competencia del proyecto era hasta ahora del Principado. El documento ha tenido que ser modificado por el organismo de gestión ferroviaria para que éste asuma el mantenimiento de impermeabilización del túnel. Se trata de una tarea que asignaba al Ayuntamiento de Langreo y que éste no aceptó, asegurando que no suscribiría el convenio. Finalmente fue modificado y la instalación de las vías ha quedado desbloqueada.

El alcalde, Jesús Sánchez, aseguró que se ha resuelto un problema pero que quedan aún pasos por dar para el proyecto sea una realidad y que para eso "se necesita voluntad". La Plataforma por el Soterramiento de las Vías, que pide mayor concreción en plazos e inversiones en el convenio, volverá a salir a la calle para protestar. Lo hará el próximo jueves a las siete de la tarde en la rotonda de Langreo Centro, cuando hará patente también su rechazo al corte de la línea de Feve entre Laviana y El Berrón por las obras de refuerzo del túnel de Carbayín.