Lastra confía en que Mieres vuelva a ser partícipe en el área metropolitana

El Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot), con sede en el edificio de investigación del campus de Mieres, invitó hoy al consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, a la inauguración de una jornada sobre sostenibilidad urbana y territorial. Un evento muy oportuno para que el representante del Gobierno regional hablase sobre el proyecto del área metropolitana que Mieres abandonó hace unos meses debido a la polémica por el grado de Deporte y ante el silencio del Principado respecto a este asunto. Sin embargo, el Consejero se mostró ayer confiado de que el concejo regrese al proyecto y aseguró que la discusión por la implantación del grado "está en un ámbito de negociación completamente distinto, la construcción del área metropolitana está más allá de una discusión de esta naturaleza".

La jornada de sostenibilidad urbana se organizaba junto al grupo de investigación GTDS (Estudios Jurídico-Sociales sobre Territorio y Desarrollo Urbano Sostenible), de la Universidad de Oviedo; y con la colaboración de UrbanRed, la Red Temática sobre Desarrollo Urbano Sostenible. El director del Indurot, Jorge Marquínez, destacó que la discusión sobre la sostenibilidad urbana era un ámbito nuevo para el centro, resaltando que "las zonas urbanas viven momentos de cambios muy significativos, estamos colmando el vaso de la sostenibilidad urbana, tras la peatonalización de las ciudades, ahora se declara la guerra al coche que era el factor determinante de la ordenación del territorio".

Lastra, por su parte, aludió a la "imperiosa" necesidad de impulsar el área metropolitana, "que es un proyecto que no puede quedar relegado o una decisión teórica o académica, hay que poner en marcha un dispositivo político-institucional y dar el paso definitivo hacia la construcción metropolitana en un ámbito de cooperación, no de competencia o confrontación". En el caso de Mieres, Lastra señaló que "tiene una discrepancia sobre un tema relacionado con la implantación de un grado universitario, yo esa discusión no la relaciono ni la mezclo con la necesidad de llevar a cabo un área metropolitana, aunque respeto la discusión".

De hecho, manifestó que la Universidad "debe organizarse de acuerdo con la realidad asturiana y este campus merece un desarrollo y una implantación de las especialidades que consideren necesarias". Finalizó el Consejero manifestando su esperanza de que Mieres vuelva al área metropolitana. "Volverá cuando considere que tiene algo que decir y que le importa al Ayuntamiento, a los vecinos y a Asturias, todo lo que había propuesto hasta ahora era razonable y sensato".