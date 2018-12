Dos asturianos en First Dates: José Manuel y Noemí darán "una oportunidad al amor"

"¿No se ha quedado una noche perfecta para encontrar el amor?". Lo preguntan cada día al inicio del programa "First dates" de Cuatro. Y, la de ayer, fue la noche perfecta para Noemí y José Manuel.

Ella, de Pénjamo (Langreo), y "desilusionada" de muchas citas por internet. Él, de El Entrego (San Martín), soltero y en busca "de una mujer curiosa". La cita fue animándose y, al terminar, los dos aseguraron que repetirían fuera del programa.

En "First dates", presentado por Carlos Sobera y al que acuden solteros para encontrar el amor, ayer había una propuesta distinta: los comensales tenían que llevar una cena preparada para sus citas.

José Manuel jugaba con ventaja, ya que es cocinero. Así que la carta era muy elaborada: rabo de toro, cebollas rellenas y moscovitas de postre.

Ya dejó las cartas sobre la mesa antes de sentarse. "Les mujeres me gusta que estén curioses, que estén bien, formaes", aseguró el soltero de El Entrego. Tiene 58 años y nunca ha convivido con nadie ni se ha casado: "Tovía me queda correa por dar", dijo antes de conocerla.

Noemí, de 51 años, preparó una crema de verduras, cordero y frisuelos rellenos de castañas. "Yo llevé muchas decepciones, en las redes sociales te dicen una cosa y luego es otra", aseguró. Pedía que su pareja fuera "de mi zona, aunque no sea de Asturias que viva cerca".

Primer deseo concedido. Nada más sentarse en la mesa, supieron que eran de muy cerca. "La primera impresión es que es muy delgado", afirmó ella.

Pero la conquistó poco a poco: "Ella tiene el pelo muy bonito, está muy bien peinada", aseguró José Manuel, que también desveló que es cocinero en el HUCA. Ella le contó que está divorciada y con dos hijos.

La conversación, con un juego del programa, fue calentándose. "Que si tengo algún fetiche€ ¿Qué ye eso?", preguntó él. A lo que ella respondió "no sé, juguetes o si te atas o algo". "No, que igual me dejen amarrau", replicó él. "Lo de ser activo o pasivo, me dijo una amiga que es cosa de otros gremios", afirmó Noemí.

Con el postre, estaban muy animados. Les trajeron el muérdago, y ella ya se lanzó: "Si sale de aquí algo, os invitamos a la boda".

Hubo dos besos bajo el muérdago y, lo dice la leyenda, el amor entonces puede ser eterno.

Cuando se sentaron a decidir, no había dudas.

-Noemí, ¿Repetirías menú navideño con José Manuel?

-Sí, hay que dar siempre una oportunidad al amor.

Y él dijo: "Por supuesto que sí, vamos pa Asturias".

No fue la primera, ni la más sorprendente, cita de un asturiano en "First dates". Memorable fue la declaración de Alejandro, virgen a los 25 años y cuyo fetiche son las peluqueras.