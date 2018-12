IU critica que el PSOE "siga sin asumir" que dejó el Consistorio de Mieres en bancarrota

El secretario de Política Municipal de Izquierda Unida en Mieres, Ricardo González, criticó que el PSOE mierense "siga sin ser capaz de asumir su responsabilidad y hacer autocrítica" respecto a la situación económica en la que dejó al Ayuntamiento tras dejar la Alcaldía. "Los socialistas vuelven a desaprovechar una ocasión de oro para pedir disculpas a los vecinos por haber dejado al Consistorio en bancarrota, es una lástima", subrayó.

Y es que, tras anunciar el gobierno local de IU que cerraría 2019 con una reducción de la deuda de 29.3 millones a 400.000 euros en cuatro años, los socialistas replicaron que el gobierno local "justifica su mala gestión en una supuesta deuda de 29 millones de euros que encontraron", acusando a la coalición de izquierdas de desatender el municipio y destruir empleo.

Para el representante de la coalición de izquierda, los concejales del PSOE "deberían tener más pudor y no exhibir en público tanta insolvencia; podríamos invitarles a repasar, una a una, las 5.091 facturas que dejaron en los cajones hace siete años, pero no es necesario porque todas llevan la firma de concejales del PSOE". Según explicó González, "sólo con estas facturas el pufo que fue de casi 10 millones de euros; y podríamos continuar con el resto de documentos hasta los 29,3 millones de deuda que fue la joya de la corona de la gestión socialista en Mieres". El secretario de Política Municipal de IU tildó aquello como una "orgía de irresponsabilidad que se convirtió en una tragedia; y hemos tenido que pasar ocho años pagando los platos rotos de la fiesta del gobierno socialista en Mieres. Y es que los dirigentes de IU "no esperábamos que nos felicitaran, pero tampoco que se desacrediten de esta manera".

También hubo críticas hacia el PP. Los populares decían que la deuda estaba "maquillada" y González criticó ayer que el PP "ni tan siquiera ha sido capaz de poner en marcha las obras del nuevo cuartel".