El gobierno local pide al Principado que agilice el parque tecnológico de Figaredo

El gobierno de Mieres (IU) exige a la Consejería de Industria que "cumpla su compromiso" e impulse la creación del parque tecnológico en Figaredo. El alcalde, Aníbal Vázquez, aseguró ayer que el anterior responsable del área -Francisco Blanco- le había asegurado que este proyecto estaba en la ruta de actuación regional y que recibiría fondos tan pronto se habilitaran medidas para la reindustrialización de las comarcas mineras.

El máximo dirigente local hizo estas declaraciones durante la celebración del Pleno municipal de diciembre. El concejal del PP, Fernando Pintueles, había propuesto a la Corporación que apoyaran su propuesta para que el gobierno local mantuviera "una reunión con el Instituto de Desarrollo Económico para plantear la dinamización de los espacios". A esta premisa, los responsables del gobierno fueron claros: "Ya se han cursado solicitudes al Principado en varias ocasiones", explicó el vicealcalde, Manuel Ángel Álvarez. Y con propuestas concretas. Según Álvarez, "se les ha hecho llegar la iniciativa de negociar con los bancos para aprovechar las naves que tienen embargadas en el polígono de La Cuadriella". Especialmente la de la clausurada Diasa Pharma, que ocupa el 80 por ciento del área industrial y "podría aprovecharse para la puesta en marcha de iniciativas de emprendedores y naves nido". Siguen esperando una respuesta.

Hay otro proyecto sobre la mesa. Manuel Ángel Álvarez hizo referencia al "bloqueo" del desarrollo del polígono de Reicastro." La tramitación para su ocupación depende en todo caso de Hunosa y del Gobierno central", afirmó el Vicealcalde.

"Estamos trabajando en la dirección correcta y vamos a seguir haciéndolo, porque el empleo nos preocupa a todos", replicó Aníbal Vázquez. Eso sí, no consideró que la propuesta del Partido Popular fuera correcta, y el gobierno local la rechazó: "Puedo ir al IDEPA también, hay tiempo para todo, pero aquí hay un compromiso de reindustrialización que quedó en 'stand by' y ahora toca seguir trabajando para que se cumplan. Y, sobre todo, no cometer los mismos errores que se han cometido hasta el momento", en la reactivación de las Cuencas mineras, concluyó.