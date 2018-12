Langreo aprueba el presupuesto con críticas a la aportación regional y central

El presupuesto municipal de Langreo para el próximo ejercicio fue aprobado ayer con los votos del equipo de gobierno (IU y Somos), pero sin el apoyo de la oposición. Tanto el PSOE como el PP (la edil de Ciudadanos no asistió) votaron en el pleno extraordinario celebrado ayer en contra de las cuentas municipales, que ascienden a 28.195.215 euros, a los que se suman 619.431 euros del organismo autónomo Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de Pando.

El grupo municipal socialista aseguró que el bajo porcentaje de ejecución de los presupuestos aprobados en este mandato "pone en duda la gestión del equipo de gobierno" mientras que el PP aseguró que el gobierno local traslada con este presupuesto "que da por agotada la legislatura" a pesar de que las elecciones no se celebrarán hasta mayo. Las dos formaciones expresaron sus recelos sobre el fondo de contingencia, cuya cuantía es de 600.000 euros. Se trata, explicó el ejecutivo local, de una partida que podrá distribuir la nueva Corporación. "No es del todo cierto lo que nos intentan vender, porque esa cantidad se podría ver disminuida de aquí a mayo por este gobierno", dijo Carmen Arbesú, concejala socialista y candidata a la Alcaldía en las próximas elecciones.

María Antonia García, edil del PP, considera que la cantidad destinada al fondo de contingencia "se podría haber dejado en el bolsillo de los langreanos si se hubiese aceptado la rebaja que propusimos del IBI, que era de 575.000 euros". "Da la sensación de que el gobierno se quedó sin ideas para invertir", añadió tras llamar la atención sobre que el gobierno "no puso en marcha los presupuestos participativos que pretendía".

El concejal de Hacienda, Luis Baragaño, afirmó que "este es un presupuesto técnico, que no utiliza recursos municipales para hacer electoralismo". "Este año no pasará como en 2015, que cuando llegamos no había presupuesto y partidas agotadas", apuntó. El Alcalde, Jesús Sánchez, respondió al PSOE que la ejecución presupuestaria "estará por encima del 90 por ciento al terminar la legislatura". El pasado año, dijo Arbesú, el porcentaje de inversiones no ejecutadas "ascendió al 70,95%". Censuró asimismo la reducción de la partida para reparación de vías tanto en la zona rural como urbana y que el pasado año "de los 90.000 euros destinados a sextaferias solo se gastaron 14.000 euros".

El regidor criticó la disminución de las aportaciones de las administraciones regional y central en los últimos años. "Los vecinos de Langreo aportan dos millones de euros para costear servicios que corresponden al Principado", dijo Sánchez, en alusión a las escuelas infantiles y al plan concertado de servicios sociales, entre otros. "El Ayuntamiento no se puede hacer cargo de servicios que son competencia del Principado", dijo el portavoz municipal de IU, Jonatan López. Respecto al Estado, el Alcalde señaló que, "en 2015, destinaba 9.699.000 euros, una cuantía que se recuperó este año, pero los anteriores estaba por debajo". El presupuesto destina 208.500 euros a inversiones, con 600.000 euros para el fondo de contingencia. El capítulo de personal se sitúa en 14,7 millones de euros, "con un incremento del 12%", dijo el regidor.