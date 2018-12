Carcedo: "Abriremos el centro de Barros suceda lo que suceda con el Presupuesto"

La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, aseguró ayer que el centro de enfermedades neurológicas de Barros se dotará de personal y se pondrá en marcha "suceda lo que suceda" con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Eso sí, pese a resaltar la voluntad del Gobierno para abrir la instalación y evitar "que siga deteriorándose" eludió dar plazo alguno. La única fecha a la que se refirió fue el mes de enero, en el que se prevé contratar al equipo directivo que se ocupará de gestionar la puesta en marcha del complejo. En ese mes también se detallará el proceso para contratar a la plantilla asistencial, que estará formada por 55 trabajadores, muy por debajo de lo que constaba en el proyecto original.

Carcedo realizó estas declaraciones antes de la reunión que mantuvo ayer en Sama con la Ejecutiva del PSOE de Langreo, los representantes del grupo municipal y la senadora y exalcaldesa langreana María Fernández. La ministra criticó el bloqueo sufrido por el proyecto durante los años de Gobierno del PP. "Hay tres centros de referencia nacional -Soria, León y Langreo- cuya construcción había quedado prácticamente finalizada en 2011, cuando el anterior Gobierno socialista dejó sus funciones. El de Langreo se había acabado, salvo algunas actuaciones de conservación y de mejora; en este tiempo sólo se avanzó en el mobiliario", indicó Carcedo, que añadió: "Hemos elaborado los pliegos de condiciones para los servicios generales y a lo largo de enero se va definir el equipo directivo que se va a encargar de la puesta en marcha del centro; van a pilotar todo lo que es la contratación del personal específico y las altas de contratación de servicios".

La titular de la cartera de Sanidad precisó que "el centro de Langreo está en el marco de la recuperación de las políticas sociales y nosotros lo vamos a poner en marcha suceda lo que suceda con los Presupuestos". Sobre la plantilla y la posibilidad de cubrir la plantilla con personal trasladado de otros centros, una opción planteada por el Gobierno anterior del PP, Carcedo aseguró que "si hay vacantes se utilizarán, pero vamos a contratar el personal, que son cincuenta y pico personas, creo recordar que 55, por concurso público".

Los planes del anterior gobierno apuntaban a 89 empleados dependientes del Imserso y el resto, hasta 150, de empresas subcontratadas para abordar tareas no vinculadas a la atención directa a los usuarios. Una plantilla para dar servicio a 60 residentes y 30 usuarios del centro de día. "Lo que me consta ahora son 55 puestos de trabajo. No sé que diseño habría inicialmente ni para qué número de plazas, pero tal y como está el centro ahora es para 55 trabajadores que estarán con los internos y en el centro de día. Habrá más porque habrá personal de limpieza y mantenimiento, pero son de los concursos que acabamos de sacar".

La ministra evitó fijar un plazo de apertura y no desveló si el centro se pondrá en marcha por fases. "No me gusta dar fechas. Sobre la apertura por fases podremos contarlo cuando el equipo directivo nos lo aconseje o no, y vea qué fórmula es la mejor. El mobiliario está pero hay dotaciones relacionadas con la clínica que hay que completar. Una vez que el equipo tenga diseñadas las fases ya hablaremos de cómo se va a poner en marcha. También estamos hablando con el Sespa y la Consejería de Sanidad porque la vocación de este centro es que para las lesiones neurológicos haya una fase de readaptación una vez que desde el sistema sanitario se produzca el alta".

La aprobación del Presupuesto, reconoció la ministra, permitiría tener más "holgura" para los centros de referencia, aunque la voluntad es ponerlos en marcha de igual forma. "Lo que no puede ser es tener estos centros en esta situación años, deteriorándose una inversión publica importante cuando hay necesidades. Hay que ponerlo en marcha".