El PP reprocha al PSOE que perdiese siete meses para poner en marcha el centro de Barros

Rafael Alonso, diputado del PP en la Junta General del Principado y presidente del PP de Langreo, denunció la paralización "por intereses electorales" de la apertura del centro de referencia estatal de enfermedades neurológicas de Barros. Tras la visita de la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, a Langreo la pasada semana, criticó su "cinismo". "Sus declaraciones son el reconocimiento de haber perdido siete meses para su puesta en marcha", indicó el parlamentario, "y encima anuncia un recorte de las plazas de empleo público previstas por el PP, 90, para dejarlas en 55".

Alonso subrayó que "decir que el centro se pondrá en funcionamiento el próximo año, sin concretar ninguna fecha, con presupuestos o sin ellos, es la prueba de que las instalaciones ya contaba con financiación en los presupuestos del Gobierno del PP, ¿cómo iban a hacerlo si no?". "Por mucho que la exministra del master (Carmen) Montón lo negara, ahora a Carcedo no le queda más remedio que reconocerlo, igual que reconocer que el edificio ya cuenta con equipamiento, gracias a que el PP ya había hecho las licitaciones", comentó el presidente del PP de Langreo.

Considera Rafael Alonso que "demorar para enero la composición del equipo directivo es reconocer que, en estos siete meses, lo único que hicieron los socialistas fue paralizar un proyecto, seguramente por intereses electorales, como cada vez que gobiernan". "Repetir que con el Gobierno del Partido Popular no se avanzó nada es engañar, una vez más, a los vecinos de las cuencas mineras y de Asturias, porque fue en ese periodo cuando se hicieron todos los esfuerzos necesarios para permitir que el centro de referencia estatal de Langreo pueda ser una realidad. El Partido Popular se encontró un edificio inacabado y con grandes deficiencias, con la empresa contratada en concurso de acreedores y sin previsión de futuro, y por no tener no tenían ni comprometido el nombre que ellos unilateralmente le habían puesto", apuntó el parlamentario.

Indicó asimismo que su formación "solucionó todos los problemas, algunos de tal magnitud que, de los 12 millones de euros previstos por los socialistas, el coste final del edificio fue de 16 millones de euros". Además, recibió el inmueble y dictó la orden ministerial de creación del centro y el que hizo la licitación para que el edificio pudiera contar con el mobiliario y equipamiento necesarios para su funcionamiento. El parlamentario hizo hincapié en que la previsión del Partido Popular "era crear 90 plazas de empleo público y ahora, como gran noticia, la señora Carcedo las reduce a 55, y para la selección habla del 'concurso' que han hecho, mezclando las plazas públicas con las de los servicios a contratar".

Los socialistas pretenden "una vez más confundir a los langreanos y a los asturianos, negando que existiera el presupuesto que ahora ya reconocen que existe y mezclando plazas públicas y de servicios, todo ello para no reconocer el compromiso demostrado por el Gobierno del Partido Popular con la puesta en marcha del centro de referencia estatal de Langreo, que tantos usuarios y colectivos demandan, y no les importa demorarlo con tal de satisfacer sus intereses electorales", afirmó Rafael Alonso.