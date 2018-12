Sobrescobio aprueba el presupuesto municipal, de 1,1 millones

El Pleno del Ayuntamiento de Sobrescobio aprobó ayer el presupuesto municipal para el próximo año, que alcanza los 1,1 millones. Las cuentas salieron adelante con el voto favorable del PSOE, que gobierna con mayoría absoluta, la abstención del PP y el rechazo de IU.

El alcalde, Marcelino Martínez, resaltó que es un presupuesto que se dedica en su mayor parte al gasto social y al mantenimiento y mejora de los servicios. "Me ha causado sorpresa que, con esos objetivos, IU haya votado en contra de las cuentas".

Alejandro Alonso, portavoz de Izquierda Unida, expuso, por su parte, que "el Ayuntamiento de Sobrescobio sigue destinando casi la mitad del presupuesto a gastos de personal, estando lejos del gasto de otros Ayuntamientos que se sitúa en un tercio del gasto total. El equipo de gobierno debe adecuar el personal a las necesidades del concejo y no al contrario, ya que la función de un ayuntamiento no es contratar a gente si no prestar unos servicios adecuados a toda su población".

"Una vez más el PSOE nos presenta unos presupuestos continuistas que siguen la estela de los presupuestos de años anteriores", añadió.