El Alcalde se marca enero como plazo para cerrar el convenio del agua con San Martín

El agua volvió a erigirse en el centro del debate en el Pleno celebrado en el Ayuntamiento de Langreo. El orden del día se abrió con el análisis de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que dio la razón al municipio frente al recurso presentado por el Consistorio de San Martín del Rey Aurelio, que se oponía a las obras que se ejecutarán en la traída del Raigosu para que Langreo pueda aprovechar el 80% del caudal. Este fallo supone, destacó el Alcalde, Jesús Sánchez, que se podrá "ahorrar en el abastecimiento de agua al utilizar ese porcentaje" pero también "permitió abrir la negociación con San Martín" para resolver el conflicto.

Actualmente, la empresa mixta Aguas de Langreo está terminando de elaborar una propuesta para que San Martín reciba agua propiedad de Langreo, del canal de Coruxera, directamente de la estación de tratamiento de Entralgo. "No tardará mucho en hacer llegar la propuesta y a partir de ahí se entablará la negociación entre los dos ayuntamientos para suscribir un convenio y fijar una contraprestación", indicó el regidor. Sánchez confía en que el diálogo entre los gobiernos locales de los dos concejos se inicie el próximo mes y pueda finalizar también antes de que finalice enero. "Espero que entonces quede claro el elemento de colaboración entre los dos ayuntamientos y que se acabe con estos debates que no benefician ni a Langreo ni a San Martín", apuntó.

En la sesión plenaria, la última del año, se dio luz verde, por unanimidad, a dos modificaciones relacionadas con las tasas de abastecimiento de agua y alcantarillado. Una de ellas era la modificación del reglamento de suministro de agua y otra la sustitución de dos ordenanzas ante la entrada en vigor de la nueva ley de contratos del sector público. Estos cambios implican que para variar las tarifas de suministro de agua en el municipio se tiene que solicitar al Principado, a la comisión de precios, un informe.

Esta situación podría provocar que el Ayuntamiento se encuentre con una propuesta de incrementar la tarifa en la línea del IPC y que no sea aprobada a nivel autonómico, dijo el Alcalde. El Consistorio tendría entonces un problema "y una responsabilidad económicas", subrayó, ya que "el pliego de condiciones de la empresa mixta incluye la subida al menos del IPC todos los años". Indicó además que el dinero del suministro de agua a otros concejos "será dinero del Ayuntamiento que gestionará Aguas de Langreo y veremos en qué términos". También se habló de remunicipalización del servicio. El regidor afirmó que IU no renuncia a "volver a la gestión pública del agua" pero que ahora no se puede hacer al no tener unas "condiciones económicamente viables".