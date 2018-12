El "Grinch" anda por Mieres: roban durante la noche el alumbrado del parque Jovellanos

El "Grinch", ese duende malhumorado que odia la Navidad, anda por Mieres. Alguien ha robado las luces de los árboles del parque Jovellanos, que colocaron al inicio de las fiestas los hosteleros del bulevar. Se trata de un nuevo acto vandálico en la zona, después de que un pato del estanque apareciera muerto a pedradas hace algo más de una semana.

Si el espíritu navideño no llega, ellos van a buscarlo. La Asociación Hostelería Bulevar Jovellanos lleva ya unos años ayudando a que los vecinos sientan la magia de estas fechas. Lo hacen con esas luces y también con música de Villancicos. Además, financian actividades para los más pequeños de la casa en el área de juegos. "Creemos que es importante dar un aire de fiesta a las calles del municipio en estas fechas, tan señaladas para muchos vecinos", explicó Berto Masid, miembro de la entidad y responsable del Taxi Bar. Este año participaron siete establecimientos.

Todo lo que se respiraba era paz y amor, hasta la noche del jueves. Los hosteleros, que habían colocado las luces a conciencia, creen que tiene que haber varios autores para los hechos. "Es imposible que las arrancara una única persona, las luces enroscadas a los troncos de los árboles", afirmaron. De hecho, en uno de los establecimientos se dieron por vencidos y dejaron el alumbrado casi intacto: "Hace falta tener mala idea y paciencia para lo malo, porque tuvieron que invertir un buen rato para quitar el resto de luces", aseguraron los afectados por este "Grinch" mierense.

Descubrieron el robo ayer por la mañana. Berto Masid llegó al Taxi Bar y no tardó en echar de menos las luces: "Miré al resto de bares y en todos faltaban las guirnaldas", comentó apesadumbrado. Dice que no es por el dinero, porque era poco, si no por lo significativo de la fecha y por la "falta de empatía" de los ladrones: "No sé qué querrán hacer con esas luces, parece que lo han hecho por hacer daño", sentenció el hostelero.

Con Navidad o sin ella, no está siendo el mejor momento para el parque Jovellanos. Hace algo más de una semana, una noticia estremeció a los vecinos: alguien mató a pedradas a uno de los patos del estanque. Los hosteleros creen que el Ayuntamiento debería de mejorar la vigilancia en la zona para evitar más actos vandálicos. No quieren más preguntas sin respuesta: ¿Quién les ha robado la Navidad?