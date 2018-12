El grupo MSCLE cumple diez años editando un DVD con un concierto en directo

El grupo MSCLE cumple diez años y sus componentes han querido celebrarlo con la grabación de un DVD y la realización de numerosas actividades entre las que se encuentra el multitudinario concierto celebrado hace escasas fechas y con éxito absoluto de crítica y público en el auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. El DVD fue presentado en el Cine Felgueroso de Langreo durante un acto organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Langreo y que contó con la colaboración del Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas.

Tomás Reinares lleva ejerciendo como secretario de MSCLE desde su creación, en 2008. Un grupo que nació "con la sana intención de poder hacer lo que más nos gusta, que es cantar y hacerlo además entre amigos". Reinares llevó a cabo todo un ejercicio de memoria y aseguró que durante los diez años de vida de MSCLE, han participado en más de 115 eventos y han cantado "4.300 canciones, aproximadamente". Fue precisamente Reinares quien "bautizó" al grupo, según reconoció Margarita Collado, presidenta del mismo. "Un día Tomás llegó y me dijo que teníamos que llamarnos MSCLE (musicales-ejecutivos) y a mi me pareció bien porque de algún modo resume lo que somos: personas que ejercen las más variadas profesiones, empresarios, funcionarios, jueces, fiscales, médicos o abogados entre otros muchos, unidas por una pasión común que es la música". Collado defendió que "se puede ser un profesional excelente que trabaja con total seriedad y rigor y a la vez tener verdadera pasión por cantar, lo que por otra parte, no nos convierte en cantantes" . Se mostró convencida de que "sería estupendo que otros grupos se animasen a imitar nuestra iniciativa, pues no hay nada más bonito que tener la posibilidad de cantar y aprovechar la coyuntura para crear lazos de unión y amistad".

Y es que, según Collado, iniciativas como MSCLE son "verdaderos laboratorios de relaciones humanas". Sus integrantes se reúnen los últimos viernes de cada mes y aprovechan para interpretar temas, desde rancheras a boleros, pasando por baladas, piezas de rock o country.

Todo ello bajo la dirección musical de Miguel Ángel de Diego, que fue secretario del Ayuntamiento de Langreo, durante 28 años, cargo que ocupa en la actualidad en el ayuntamiento de Gijón. De Diego recordó su larga trayectoria profesional en Langreo, "lo que me convirtió y me convierte en un langreano más aunque no resida aquí" y destacó que "hay una nutrida representación de la Cuenca del Nalón en nuestro grupo". El DVD conmemorativo se grabó en directo en la sala avilesina Santa Cecilia y recoge un total de 22 canciones. En él intervienen, además del propio De Diego a los teclados, músicos de la talla del percusionista Orestes Barbachán o Luis de Diego a la guitarra.