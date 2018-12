El puente viejo de Sama se abrirá al tráfico en los primeros días del año

El puente viejo del distrito langreano de Sama ha cumplido un mes cerrado a la circulación de vehículos. Aunque inicialmente estaba previsto que las obras durasen tres semanas, no han finalizado aunque quedan los últimos retoques, tal y como aseguraron desde el Ayuntamiento de Langreo.

"Es difícil fijar una fecha para la reapertura pero intentaremos que sea para principios de año", aseguró el concejal de Obras en Langreo, Elías López. La actuación en la estructura centenaria, que une las calles La Unión con Alonso Nart, comenzó a mediados del mes de septiembre, con un plazo de ejecución de un mes pero tuvieron que ser paralizadas al detectar la existencia de "defectos no graves" en la estructura del puente.

El Ayuntamiento se vio obligado entonces a modificar sus planes y se decantó por colocar varias planchas de hormigón en vez de una para poder después ejecutar las obras en la estructura. La obra estuvo parada durante semanas a la espera de que fabricasen esas láminas. Mientras, el Ayuntamiento langreano avanza en la tramitación para acometer la segunda fase de las obras, aseguró el concejal de Obras, Elías López. "La oficina municipal de Urbanismo de Langreo está trabajando en el pliego de condiciones, que sacaremos a contratación enseguida", señaló el edil, que añadió que aún no existe un presupuesto cerrado.

Durante el último mes, los vehículos no han podido circular por el puente, que tiene un solo carril, y el tráfico ha sido desviado hacia Jovellanos por la calle La Unión. No ocurrió lo mismo con los peatones, que han dispuesto de un paso provisional durante estas semanas. Esta estructura, que fue construida, según los datos municipales, en 1875, tiene protección integral. Fue rehabilitada en 2002. El Ayuntamiento de Langreo reclamó meses atrás a la Consejería de Infraestructuras del Principado la construcción de un nuevo puente en esa zona dentro de la última fase de las obras del soterramiento de las vías de la antigua Feve, la urbanización de los terrenos liberados. Pero esta petición no fue incluida finalmente en el proyecto.