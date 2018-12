La vergonzosa oferta de trabajo que ha provocado la polémica en Asturias

Nueva polémica por una oferta de trabajo. Lo cierto es que cada vez estamos más acostumbrados a ver anuncios de vacantes de empleo que llaman la atención y no precisamente por las buenas condiciones tanto económicas como laborales que ofrecen. En las últimas horas ha sido una empresa de Langreo la protagonista de una discriminación con la que supuestamente se intenta rebajar los cotes del trabajador. La persona que puso el anuncio pedía un repartidor "con experiencia en mensajería urgente para la zona del Entrego hasta Pola de Laviana". Entre las exigencias que se incluían en la oferta de trabajo había varias lógicas en este tipo de empleos. Por ejemplo la persona que optara a este puesto tenía que tener permiso de conducir (se exigía el tipo B en este caso) y debía conocer bien la zona. Hasta ahí todo correcto. El problema es que, tal y como se ha denunciado en redes sociales, había una tercera exigencia para quién quisiera participar de este proceso de selección: la persona tenía que ser extranjero.

El anuncio colgado en una de las plataformas más visitadas para este tipo de publicidades de búsqueda de trabajo ha sido visitado más de 2.000 veces en apenas unos días. Algo que no es de extrañar si se tiene en cuenta que en el Principado según la última encuesta de población activa hay más de 70.000 personas en paro buscando una oportunidad económica. Un panorama desolador fruto de la crisis económica y el cierre de empresas en Asturias del que parece que algunos se quieren aprovechar.

Lo cierto es que esta no es la primera oferta de trabajo de este tipo de la que se tiene constancia en los últimos meses. El pasado mes de julio (en este enlace lo puedes leer) reproducíamos las exigencias que se le habían hecho a una persona que aspiraba a convertirse en camarero.

En muchas ocasiones las organizaciones sindicales deciden acudir con este tipo de ofertas de trabajo a los tribunales. En algunas ocasiones los jueces deciden anular estas ofertas por contener algún tipo de clausula que no se ajusta a la legislación. En este caso, por ejemplo, una discriminación a favor de personas que sean extranjeras en lugar de trabajadores nacionales que no pueden optar a la oferta de trabajo porque no cumplen uno de los requisitos que exige el jefe de la empresa de mensajería que publica el puesto que tiene vacante en su firma.