"No somos médicos", replica el PP al Alcalde sobre las ausencias en la Policía

Polémica en Aller. Las declaraciones del alcalde del concejo, David Moreno Bobela, sobre las "ausencias" de algunos agentes de la Policía Local -cuatro están de baja y algunos compañeros han llamado, varias veces y con poca antelación, para avisar de que están enfermos, haciendo uso de los "moscosos" (días libres)- han generado reacciones entre la oposición. Los tres grupos mayoritarios, PP, Izquierda Unida y Foro Asturias (hay otros dos ediles, uno de Aipa y otro de Podemos) pidieron ayer al regidor que fuera "cauto" y demandaron más información sobre lo ocurrido. El más rotundo fue el portavoz del PP, Juan Antonio del Peño: "No somos médicos, y nadie puede contradecir las decisiones de facultativos".

Fue una denuncia del grupo popular la que encendió la mecha. Del Peño había afeado al Alcalde que no sacara las tres plazas vacantes de la Policía Local a concurso. Había asegurado que no había agentes para hacer el turno de tarde. "Sí los hay, el servicio sólo se suspendió un día porque los dos efectivos avisaron con poca antelación de que estaban enfermos. Algunos quieren reventar el servicio", denunció Moreno.

El PP sigue enrocado en su postura. Apuntan que "los médicos son los que pueden decir si una persona está o no enferma, eso no nos corresponde". Del Peño reiteró ayer que "el gobierno local ha tenido tiempo de sobra para sacar las plazas a concurso". En la misma línea se posicionó Pablo Pérez, concejal de Izquierda Unida. "Varios agentes se acogerán a la jubilación anticipada y no se ha convocado el concurso para las dos plazas de agentes y el puesto de subinspector que están vacantes", señaló el concejal de la coalición de izquierdas.

El Alcalde ya había asegurado que los trámites para la convocatoria de plazas están en marcha y culminarán durante el primer trimestre de este año. En unos plazos marcados, según el dirigente local, por el decreto de la jubilación anticipada (aprobado el 14 de diciembre).

El portavoz de Foro Asturias, Pablo González, fue más cauto. Pidió el Alcalde que explique la situación en la Junta de Gobierno: "Es un tema para tratar en un órgano colegiado, no en la prensa. Después, si es necesario, se tomarán las medidas que correspondan", zanjó el concejal.