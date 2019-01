Laura Antolín: "En España no hay estudios académicos que enseñen a escribir"

"En España no hay estudios académicos en los que se enseñe a escribir, por lo que nuestros resultados son la consecuencia del ensayo, de la prueba-error, de equivocarnos y corregir, del deseo de perfeccionar", manifestó la escritora lenense Laura Antolín, en la presentación de su libro "Sal al cuento", una colección de relatos con la que viene a engrosar su colección "Libros emplumados". El acto contó con la colaboración del Ayuntamiento de Lena y el Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas. Antolín, nacida en Armada, licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo, combina la imaginación y los recuerdos de sus vivencias en Bruselas, París, Barcelona y Asturias, con el añadido de su capacidad descriptiva, como pintora que es. La autora, que asimismo expone su obra pictórica en la Casa Municipal de Cultura de Pola de Lena, mantuvo una conversación con el bibliotecario Alberto Fernández en la que los intervinientes trataron temas tan diversos como el relato, la soledad del escritor y el pudor.

"Es inusual aunar en una misma persona la presentación de un libro y la inauguración de una muestra de pintura", reconoció Fernández, que resaltó que Antolín es "escritora, diseñadora, editora, maquetadora y prologuista de su libro". No en vano, Laura Antolín está al frente, de principio a fin, de la elaboración de esta obra. "Los autores consagrados tienen a su alrededor personal de apoyo a lo largo del proceso; al resto nos toca encargarnos de cada paso", dijo Antolín, que reconoce la relación existente entre su escritura y su pintura, "un nexo en ambas direcciones, pues miro la pintura a través de mi observación como escritora así como escribo condicionada por mi mirada de pintora", que asume el peso de las vivencias y los recuerdos en su temática.

"Escribo autoficción, no mi autobiografía", aclaró la autora, que considera que "el escritor puede mentir, tergiversar la historia e inventar" y que recomienda "no contarlo todo a un escritor, porque puedes acabar viéndolo publicado". Laura Antolín rememoró su encuentro en París con Julio Cortázar, que le vaticinó: "Vos acabaréis escribiendo". "Quizá fue que el cuadro que le regalé no le gustó demasiado", bromeó la escritora, que resaltó la necesidad de concisión que exige el género del relato. "Una novela es como una película; un relato es como una fotografía", explicó la autora, embarcada desde hace cuatro años en una novela en la que, en sus palabras, "me metí en terrenos pantanosos y agotadores de los que no sé si seré capaz de salir".

"Sal al cuento" reúne una docena de relatos de temática diversa que Antolín ha ido componiendo entre cuadros y novelas, entre pequeñas piezas teatrales y la dedicación a su blog de internet. Y es que la labor del escritor, además fundamentarse en la lectura, consiste "más en borrar y corregir que en escribir", concluyó la multifacética autora lenense.