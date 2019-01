El PP de Mieres critica que la empresa de buses siga sin plan de viabilidad

El PP de Mieres critica que el gobierno local haya aprobado los nuevos presupuestos de la Empresa Municipal de Transportes (Emutsa) sin haber antes desarrollado un plan de viabilidad. "Este año el sostenimiento de la compañía costará a los vecinos casi 900.000 euros, siendo lo más grave que no cuenta con un plan de viabilidad ni de adaptación a las nuevas circunstancias poblacionales ni a las actuales necesidades de movilidad del municipio", subrayó José Manuel Rodríguez, portavoz del PP.

El PP acusa a los gestores municipales de IU de no tener en cuenta "que la tendencia de nuestro municipio es seguir disminuyendo población". Rodríguez reprocha que Emutsa no considere "la creciente utilización de medios alternativos de transporte no contaminantes". Los populares no entienden que el Ayuntamiento se haya gastado 1,2 millones de euros en cuatro autobuses de gasoil: "El gobierno local no ha tenido en cuenta las posibles penalizaciones que en los próximos años tendrá el uso del citado combustible, ni mucho menos las posibles restricciones de circulación", indicó José Manuel Rodríguez.