Los alcaldes exigen 1.000 millones de fondos para reactivación y mantener abiertas minas

C. M. B.

Alider Presa y David Moreno, en primer término, durante la reunión de ayer de Acom España. C. M. B.

-Cerraron ya el pozo Santiago, que era el mejor de Hunosa.

Un corrillo de hombres comentaba la actualidad en el entorno del Ayuntamiento de Aller, mientras que regidores de municipios mineros de toda España entraban al Consistorio. Cabañaquinta acogió ayer una comisión permanente de Acom España -Asociación Comarcas Mineras, formada por los alcaldes de los territorios ligados al carbón- que, no por pasar desapercibida, dejó de ser histórica: fue la primera desde el cierre de las minas de carbón, cumplido por decreto el pasado 31 de diciembre.

Fue un encuentro largo, de más de dos horas, al que acudieron veintidós dirigentes locales de Asturias, Castilla y León y Aragón. En el salón de plenos, trazaron una línea de actuación: reclamar al gobierno central que las empresas aún competitivas puedan continuar con la extracción de carbón y un firme compromiso para la asignación de fondos para la reactivación de las Cuencas. Una búsqueda de alternativas, dijeron, que "ha sido mal tratada". Sólo en Asturias, según Acom España, se adeudan 1.000 millones de euros del plan 2006-12.

¿Cómo lo harán? El alcalde de Igüeña y presidente de Acom España, Alider Presa, anunció que "se van a solicitar encuentros con los presidentes de las comunidades ligadas a la minería". También con la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) en el caso de Asturias. Empezarán a remitir las cartas hoy mismo. Además, exigirán que Acom España esté presente en todos los órganos dedicados a la toma de decisiones. "No puede ser de otra manera, ya que tienen que entender que hay territorios donde uno de los principales valores que existe es la producción de carbón", afirmó Presa.

El apoyo a las empresas es irrenunciable. Según Alider Presa, "tenemos que pedirle (al Gobierno central) que valore que las empresas que puedan ser competitivas tienen que continuar con su labor". Exigirán "que se sienten a negociar un calendario para la devolución de ayudas, medida que es perfectamente legal". Son tres, según los datos de Acom España, las compañías en posición de continuar con los trabajos.

Pero no podrán hacer nada, añadió Presa, si no se mantiene la actividad en las térmicas. "Es imprescindible que se mantenga la actividad de térmicas en la zona central, por su proximidad con los yacimientos", destacó. Y no es capricho, afirmó, ya que "los datos del consumo energético de este año que acaba de terminar ponen de manifiesto el peso del carbón en el mix energético". Alcanza un 14 por ciento.

El declive de la actividad, aún llegando a ese acuerdo, es incuestionable. Es por eso que los alcaldes también trataron ayer el futuro alternativo para las comarcas mineras. "El tema de la reactivación ha sido mal tratado, hablando de fondos malgastados cuando hay más de mil millones que no llegaron a estos territorios", aseguró rotundo el alcalde de Aller, David Moreno. En este punto, afirmó que las Cuencas de Asturias nunca recibieron los fondos del plan 2006-12. Se habían estipulado 250 millones por año. "También tenemos que tener en cuenta el 'parón' sufrido en las políticas de reactivación, que han sido nulas desde 2011. La reactivación está incompleta", apuntó Moreno.

Políticas con un impacto fatal en las comarcas y también en las familias. De hecho, ayer, varios trabajadores de subcontratas de Hunosa esperaron a las puertas del Ayuntamiento para conocer de primera mano los planes de Acom. "Ni en este plan, ni en los anteriores, se ha contemplado que las subcontratas obtengan beneficios sociales", afirmó Alider Presa. Sí existe un compromiso actual de que los trabajadores de contratas formarán parte de una bolsa de empleo para las labores de restauración: "Queremos verlo", apuntó el presidente de Acom España.