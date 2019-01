La Foz ya se prepara para su gran cita anual con la Cofradía de los Nabos

La Cofradía de Amigos de los Nabos de La Foz de Morcín ha logrado en los últimos años dar una enorme proyección al capítulo que organizan desde hace tres lustros. El exseleccionador Vicente del Bosque, el escritor Boris Izaguirre o el cantante Miguel Bosé son algunas de las personalidades que han sido nombrados cofrades de honor. Este fin de semana la lista se renovará. Les toca el turno a Carlos Sobera, Sergio Sauca, Manolo Linares, Emilia Fernández Mallada, Víctor Mallada y Almudena Alberca, quienes tendrán que pasar por la tradicional ceremonia de besar el nabo para ser investidos como cofrades de honor.

El colectivo morciniego ya tiene todo listo para la investidura de seis nuevos cofrades de honor de la entidad. Será este sábado cuando se celebre el decimoquinto capítulo de esta entidad, una de las más emblemáticas de los valles mineros. El viernes la celebración tendrá un prólogo con un encuentro de cofradías.

Carlos Sobera es empresario, actor y presentador de televisión con una dilatada trayectoria en los medios. Su último trabajo, "gurú" del amor en el programa "First Dates" que se emite en Cuatro, aunque todavía muchos lo recuerdan por estar al frente de concursos televisivos como "¿Quién quiere ser millonario" o "Atrapa un millón". Desde la cofradía morciniega también destacan su faceta más altruista. Y es que, debido a la enfermedad de diabetes que padece desde hace siete años, es protagonista de la campaña "Que la diabetes no te pare". También le tocará besar el nabo antes de ser investido como cofrade de honor a Sergio Sauca, quien lleva la mayor parte de su carrera televisiva ligado a la información deportiva en Televisión Española. Pero no sólo domina los deportes, Sauca conduce desde hace varios años la sección vinícola "Saucacorchos" en el programa "No es un día cualquiera", de Radio Nacional de España.

La cofradía morciniega también se ha acordado en esta ocasión del artista Manolo Linares, quien firma más de una treintena de esculturas a pie de calle en Oviedo. Entre ellas, "La lechera", "Adiós cordera" o el monumento a Luis Riera Posada, entre otras. Pero la escultura no es la única disciplina artística que domina Linares, que también es pintor y escritor, con numerosas obras en su haber.

En esta ocasión, la cofradía Amigos de los Nabos también reconoce la labor de dos destacadas mujeres. Por un lado, la guisandera y propietaria del restaurante ovetense La Cava de Floro, Emilia Fernández Mallada. Natural de La Foz lleva toda su vida ligada al mundo de la gastronomía, algo que le venía ya de familia. La otra cofrade de honor es la enóloga Almudena Alberca, directora técnica de Bodegas Villamayor. Cuenta con más de quince años de experiencia en la elaboración de vinos y consiguió hacerse un hueco en un sector que tradicionalmente estaba dominado por los hombres, siendo la primera mujer española en obtener el título "Master of wine", el más prestigioso del mundo del vino.