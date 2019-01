IU acusa al PP de Mieres de ser "hipócrita" sobre el futuro de Emutsa

El secretario de política municipal de IU en Mieres, Ricardo González, criticó ayer que el PP "defendió el cierre de Emutsa (la empresa de autobuses municipal) durante la campaña electoral, Montoro casi lo consigue, pero no tienen el menor rubor en mostrarse ahora como defensores del futuro de la empresa municipal. Es la hipocresía en estado puro". Respondía así a unas declaraciones previas de la formación del PP en Mieres, que había criticado que "la compañía costará a los vecinos casi 900.000 euros y no cuenta con un plan de viabilidad".

El secretario de política municipal lamentó también que "el PP se ha convertido en el 'partido del no' en Mieres". Y puso tres ejemplos: "No quieren que se mejore el transporte público que esta importante para los vecinos, no quieren que se refuerce la actividad cultural que esta poniendo a Mieres en el mapa asturiano y no han movido ni un dedo durante los últimos años para conseguir el inicio de las obras del cuartel de la Guardia Civil". Desde su punto de vista, "las elecciones se acercan y algunos partidos de la oposición quieren ocultar su falta de proyecto para Mieres con una especie de carreras de autos locos".