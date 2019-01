Alarma en los cajeros: duplican tarjetas de crédito en varias terminales de Mieres

Precaución en los cajeros de Mieres. Varios vecinos han denunciado el robo de sus tarjetas de crédito tras sacar dinero en entidades bancarias del concejo. La rápida intervención de los trabajadores de los bancos evitó que los robos fueran significativos, y las tarjetas duplicadas se dieron de baja casi de inmediato. Agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil, según ha podido saber este diario, investigan los hechos después de que uno de los al menos tres afectados cursara la denuncia.

Uno de las víctimas fue a sacar dinero a un céntrico banco de Mieres. Asegura que en el interior del espacio, en el que había varios cajeros, había una pareja que también estaba operando en otro terminal. Según su testimonio, "no sospeché nada, sólo fui y saqué el dinero". Era última hora de la tarde. A la mañana siguiente recibió una llamada de su banco alertándole de una retirada de dinero "sospechosa". El afectado explicó que "habían intentado sacar más dinero del límite, hasta en tres ocasiones, y el banco lo denegó". Él informó de que no era el autor de las operaciones y la entidad, de inmediato, dio la orden de cancelar esa tarjeta.

Esa fue la única denuncia cursada, aunque hay mínimo dos casos más. Uno de ellos se produjo en un pueblo de Mieres, fuera del casco urbano. Desde las fuerzas de seguridad llaman a la prudencia a la hora de usar cajeros y también de pagar con tarjeta. La principal, que el cliente se asegure de que no está siendo vigilando cuando marca el código secreto. También especial precaución con los documentos bancarios: nada de llevar encima tarjetas con claves, o la documentación con el código que corresponde a la tarjeta.

Compra online

No han sido los únicos delitos relacionados con la banca en las últimas semanas. Especialmente con la llegada de la Navidad, también se han registrado casos en el concejo de robos electrónicos de tarjetas virtuales. Estas tarjetas permiten la recarga de saldo para la compra online de cualquier producto. A una de las afectadas, que había reservado fondos para la compra de Reyes, la avisaron de la entidad bancaria de que estaban intentando acceder a su dinero virtual con un programa informático. La tarjeta se dio de baja y la mujer recuperó los fondos íntegramente: "Agradezco que me avisaran tan pronto y que no haya perdido nada", aseguró.

Las recomendaciones para la compra online para los vecinos de Mieres son las mismas que se están dando a nivel nacional. La primera, comprar únicamente en páginas web que sean de tiendas oficiales (aunque sólo tengan presencia online). Fijarse siempre en los datos de contacto y dar prioridad a las webs con sistemas de pago seguro. Además, no ofrecer ningún dato personal ni bancario a través de correo electrónico ni en las redes sociales o aplicaciones de mensajería.