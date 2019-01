Los alumnos del Rey Aurelio de Sotrondio, sin calefacción dos días esta semana

Los niños del colegio Rey Aurelio y de la escuela de 0 a 3 años San Martín, en Sotrondio, estuvieron esta semana dos días sin calefacción debido a que se agotó el gasoil de las instalaciones (ambos centros están juntos. Ayer por la tarde la situación se solucionó al rellenarse el depósito de gasoil con combustible.

Varios de los niños no asistieron a clase estos dos días debido a esta situación. Los padres habían decidido realizar protestas si la calefacción no volvía a funcionar, algo que finalmente, en teoría, no se repetirá hoy. Desde IU de San Martín se subrayó que en este caso "es evidente que hubo una falta de previsión", que ha perjudicado a los niños en dos días de bajas temperaturas. "Falta control, una avería puede ocurrir, pero no esta falta de previsión", añadieron.