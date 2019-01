El arreglo de bajos urbanos en desuso queda en Mieres exento de tasas este año

Los propietarios de bajos comerciales que actualmente se encuentren en desuso en Mieres deberán cuidar de que el estado de sus inmuebles no atenten contra la estética de la ciudad. Una de la primeras cosas que ha hecho el Ayuntamiento para iniciar el año es recordarles su obligación de mantener estos espacios en las adecuadas condiciones de "seguridad, salubridad y ornato". El Consistorio da un año de plazo para dar respuesta a esta demanda. No cobrará ni tasas ni licencias para incentivar los proyectos. A partir de 2020, la administración local actuará subsidiariamente y procederá a realizar las actuaciones que vea convenientes en propiedad privadas reclamando posteriormente los gastos a los dueños que se hayan mostrado indiferentes a la advertencia.

La indicación municipal, por no decir ultimátum, ha quedado recogida en una bando que se publicó hace unos días. El dictamen es claro y contundente. Así, el gobierno local ha requerido a los propietarios que procedan a restablecer los materiales de acabado exterior a su estado original. Todos aquellos bajos que presenten pintadas antiestéticas tienen la obligación de pintar la fachada de forma que "presente un aspecto uniforme y adecuado al entorno". Para favorecer estas actuaciones, el Consistorio no cobrará tasas y licencias. Si bien lo afectados deberán solicitar los permisos pertinentes de obra, no deberán abonar los pagos que habitualmente reclama la administración local, incluidos los correspondientes a la ocupación de terreno de uso público.

Los gestores municipales de IU quieren estimular a los mierenses para que contribuyen a mejorar la imagen de la ciudad. Así, el cobro de tasas quedará suspendido durante todo 2019 para todas aquellas actuaciones que tengan connotaciones estéticas. En el caso de que transcurrido el año los inmuebles con carencias sigan sin dar respuesta a las demandas municipal, el Ayuntamiento actuará de oficio. El gobierno local, en caso de considerarlo necesario, abordará las actuaciones de mejora que considere oportunas cargando los gastos, tasas e impuestos incluidos, a los propietarios.

Hace unos años el Ayuntamiento ya abordó un medida similar, aunque entonces estaba dirigida también a los propietarios de edificios abandonados. Uno de los inmuebles que entonces se vio afectado fue el cine Esperanza. Finalmente, la administración local elaboró en el año 2016 un informe técnico sobre el estado del popular edificio, atestiguando su avanzado estado de desgaste, pero descartando la necesidad de tuviera que ser derribado debido a su ruinoso estado. Tras reclamar insistentemente a los dueños el arreglo del inmueble, éste acaba de ser sometido a una pequeña rehabilitación. El proyecto incluyó sanear el tejado para evitar que los daños que sufre la estructura vayan a más con el paso del tiempo. Junto con la cubierta, se reparó la fachada para acabar con los desprendimientos de materiales

Polígonos industriales

Los esfuerzos del Ayuntamiento por mantener la estética urbana ha llegado incluso a los polígonos industriales en desuso. El gobierno local dejó claro el año pasado que no estaba dispuesto a asumir de su propio bolsillo la adecuación de las naves abandonadas en el polígono de La Cuadriella. Por ello, se advirtió a varias entidades bancarias, que figuran como propietarias de los inmuebles ubicados en el área industrial de que o toman medidas para rehabilitar y adecentar el espacio, o se actuará de oficio y se adoptarán sanciones.

Además, el gobierno local está trabajando en una nueva fórmula para agilizar los derribos de edificios y casas en ruinas por ejecución sustitutoria (figura conocida también como ejecución subsidiaria). Así evitarán las demoras que se producen por los trámites de las contrataciones individuales. Desde 2016, el Ayuntamiento ha acometido doce derribos de inmuebles de forma sustitutoria. Para seguir trabajando en la misma línea, en el presupuesto de este año se han reservado 200.000 euros.