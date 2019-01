Educación responderá al requerimiento para asumir el Conservatorio la próxima semana

La Consejería de Educación y Cultura responderá en unos días al requerimiento remitido por la Mancomunidad Valle del Nalón para que asuma la gestión del Conservatorio Profesional de Música Manuel Fernández Rodríguez "Jaurés". Así lo aseguró el presidente del organismo comarcal y alcalde de Sobrescobio, Marcelino Martínez, que se reunió a finales del pasado mes con el titular del departamento regional, Genaro Alonso.

"La respuesta oficial llegará a mediados de mes", indicó. La Mancomunidad acordó recurrir a la vía judicial para que dirima qué administración tiene que hacerse cargo del centro de enseñanzas musicales, que tiene su sede en Sama. El Principado ya ha trasladado en varias ocasiones que no asumirá el Conservatorio aunque hasta el momento no existe una respuesta a un requerimiento oficial realizado desde el ente supramunicipal. Si la respuesta no satisface a la Mancomunidad sería el juez el que determinase a quien corresponde la gestión del equipamiento.

El Principado ha rebajado su aportación en los últimos años, situándose el pasado ejercicio en 173.684 euros. Las familias destinan 130.000 euros y los cinco ayuntamientos consignan cerca de 550.000 euros. El coste total es de 850.000 euros.

El organismo comarcal asegura que la gestión de las instalaciones es una competencia impropia, según confirmó la normativa estatal en 2013, que obligó a modificar los estatutos. Tanto la Mancomunidad como el Ayuntamiento de Langreo encargaron sendos informes, que confirmaron que la gestión no podía seguir en manos del ente supramunicipal. La directiva de la Asociación de Madres y Padres de los alumnos del Conservatorio Profesional de Música del Valle del Nalón afirmó que "resulta imposible comprender cómo el Conservatorio está en tela de juicio de manera recurrente desde la institución de gobierno del mismo, la Mancomunidad, y por extensión desde todos y cada uno de los cinco ayuntamientos que forman este valle". Las familias comentaron que se sienten "ultrajadas y amenazadas".

Los representantes del personal laboral de la Mancomunidad Valle del Nalón exigieron recientemente al organismo comarcal que retirase la demanda. Dirigentes de la Federación de empleados de servicios públicos (FeSP) de UGT, sindicato al que están adscritos los dos representantes del personal laboral en la Mancomunidad, que trabajan en el centro de enseñanza musical, reclamaron a los responsables políticos de los cinco ayuntamientos que "renuncien a la vía judicial" y negocien. Los trabajadores del Conservatorio trasladaron su "preocupación" por el futuro del centro y por los empleos. "No existe la posibilidad de subrogación de personal entre administraciones", señalaron. El 86% de la plantilla, formada por 23 empleados, es fija. El presidente de la Mancomunidad afirma que "sólo quiere aclarar de quién es la competencia del Conservatorio" pero que "no se pone en peligro" al centro. "Nadie piensa en cerrar el Conservatorio", dijo.