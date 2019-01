Los montañeros tildan de "mentiroso" a Tuero y exigen las inversiones en refugios

Las relaciones entre Deportes y la Federación Asturiana de Montaña no pasan por su mejor momento, sobre todo desde que este colectivo decidiese no renovar el convenio para gestionar los refugios del Principado, alegando la falta de inversiones. El director general de Deportes, Ramón Tuero, acusó a los montañeros de chantajearle con la renovación del convenio mientras que el presidente de la Federación, Juan Rionda, tachó al primero de "mentiroso compulsivo". La guerra entre ambos no ha hecho más que empezar.

Los montañeros no se han movido un ápice en su postura. No renuevan el convenio porque no hubo inversiones por parte del Principado en los últimos años y, tras las últimas declaraciones de Tuero, tampoco parece que vaya a haberlas en el presente ejercicio. "¿Qué interés tenemos nosotros? ¿Dónde está el chantaje?", se preguntaba ayer Juan Rionda, presidente de la Federación, asegurando que "lo único que ha ocurrido es que han incumplido el convenio porque no han hecho una única inversión en los últimos años". Para el representante de los montañeros asturianos, Tuero "está tapando una gestión nefasta, nunca nos ha escuchando ni han hecho nada para que las cosas saliesen bien". Rionda remarcó, además, que nunca habían tenido tantos problemas con Deportes como hasta la llegada de su actuar director general, quien les ha llegado a afear, incluso, que no están bien justificadas las facturas. "Ni con Granda, ni con el fallecido Misael Porrón, ni siquiera con Marcos Niño; con ninguno hubo problemas con las facturas y ahora sí, cuando el control por el que hemos pasado siempre es el mismo, ¿es que ellos lo hacían mal y él no?", subrayó.

Otro aspecto aludido por el director de Deportes era el de las fosas sépticas en los refugios. Tuero acusaba a los montañeros de "generar una alarma infundada" con su estado. Sin embargo, el presidente de la Federación de Montaña reiteró ayer su denuncia y explicó que "la última intervención en los refugios de Picos de Europa con helicópteros para bajar los cubos de lodo fue en 2012, y a costa nuestra; desde entonces no hemos tenido constancia de que los helicópteros hayan vuelto". Esto también fue confirmado por Pepe Rozada, también de la Federación, que se encargó de estas labores. "Es verdad que volvieron otro año, pero por un problema en la depuradora de Urriellu", apuntó Rozada, señalando que, entonces, "cuando me demoraba en hacer la limpieza, los guardas de los refugios se me echaban encima".

Brañagallones

Por otro lado, y respecto al parador de Brañagallones, desde la federación lamentan que no se reconozca su apuesta por estas instalaciones. "Eran un inmueble abandonado y en desuso que, después de dos años, conseguimos que fuera emblema del parque de Redes", subrayó Rionda. Por ello, la federación mantiene su intención de solicitar la devolución de todo el dinero que han invertido en esta instalación en el caso de que acabe pasando a manos de una entidad privada. Una inversión que cuantificaban en unos 40.000 euros, aunque Tuero ya ha confirmado que no pagará, en tal caso, se podrán llevar el material justificado con facturas. Recalcó, además, el "trabajo desempeñado por los guardas de los refugios, no sólo atendiendo a los montañeros, sino a los muchos turistas que se pasan por estos establecimientos a lo largo del año".