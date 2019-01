La carta "política" del cura de Campomanes a los Reyes Magos

Ni paz, ni amor, ni buenos deseos para todos los vecinos. Al párroco de Campomanes, Antonio López, se le agotó la paciencia esta Navidad. Y su carta a los Reyes Magos, que dio a una vecina para que la leyera antes del inicio de la cabalgata, no dejó títere con cabeza.

Mejor que el oro, el incienso y la mirra. La carta deja "regalos" para quien quiera cogerlos. Como este: "Y si magia deseamos, la mejor magia es dudar de los que prometen oro para el poder alcanzar". Que nadie se de por ofendido, pero que todos tomen nota: "No quería insultar a nadie, pero es una carta para los que mandan, para el Administrador de Infraestructuras (Adif) y para todos los que han dicho que harían algo por el pueblo y luego no lo hicieron", sentenció ayer Antonio López, en respuesta a todos los comentarios que está generando su carta a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

La misiva coincide con el reciente anuncio de que la presidenta de la asociación de vecinos de Campomanes, Dolores Martínez, formará parte de la candidatura del PSOE en las próximas elecciones. "No tiene nada que ver, yo todo lo que he escrito ya lo pienso desde hace mucho tiempo y no me refería a nadie en concreto", reiteró el sacerdote.

Las especulaciones están en el aire y en las redes sociales. La carta se ha compartido en Facebook centenares de veces, con aplausos de muchos lenenses por esa rotundidad que rima. "Son las quejas compartidas de vecinas y vecinos que vemos el deterioro del pueblo en el que vivimos", señala la misiva.

Y más que quejas, reivindicaciones con posta. "Otros con un incensario se dan baños de honradez, y dejan de ser honrados cuando llegan al poder".

- ¿A quién se refiere?

-Son casi todos iguales, no doy nombres. No sabe uno a quién votar, es la verdad.

El sacerdote es más parco en palabras que con la pluma. Porque entre versos y deseos para Melchor, Gaspar y Baltasar, la carta va subiendo de tono: "Porque el oro se lo quedan, y si no ver la Variante, por falta de presupuesto la obra no va adelante". Una obra pendiente que ha dejado decenas de daños en el pueblo.

Y otro verso que bien podría ir dirigido al Adif: "Nos dicen que no hay dinero para arreglar las aceras, y el que quiera el pueblo limpio que convoque una sestaferia". El arreglo de las aceras lo está acometiendo el Ayuntamiento, tras tomar la decisión el gobierno local (IU) de que no esperaría más por una respuesta del Administrador de Infraestructuras.

Antonio López no se ha dejado nada en el tintero. También ha repasado la polémica surgida tras la aparición de ratas en el entorno de los contenedores. Una queja que hizo él en solitario, y en la que no se vio acompañado por la asociación de vecinos. Así lo explica el cura a los Reyes: "Hay-los que dicen curar con mirra, males ajenos, y las ratas fraternizan con los vecinos del pueblo". "Que el presupuesto no da para comprar raticida, y el que resulte mordido que se cure bien sus heridas".

Lo cierto es que si los versos de Neruda llegaban al alma, los de Antonio López seguro que han hecho temblar a más de uno. Así finaliza la carta a Sus Majestades los Reyes Magos: "Dominan la demagogia, critican al oponente, presumen de liderazgo y dan coba al inocente. Más si consiguen lograr el escaño deseado, si te he visto no me acuerdo porque el jeta ya está situado". "Y aquí seguimos señores, en busca de soluciones, que alguna vendrá este año pues este es año de elecciones". De momento, no hay respuesta desde Oriente.