La Alcaldesa replica a la carta del cura de Campomanes: "Tiene algo de razón"

Los Reyes Magos aún no han respondido a la "explosiva" carta que les envió el párroco de Campomanes el día de la cabalgata. El sacerdote Antonio López redactó una misiva que no dejaba títere con cabeza, que arremetía contra políticos, entidades vecinales y el Administrador de Infraestructuras (Adif). La que sí le ha respondido es la alcaldesa de Lena, Gema Álvarez. Y la réplica no deja lugar a dudas: el gobierno local no se ha dado por ofendido por los comentarios. "Él mismo dice que no todos somos iguales, Toño (Antonio López) sabe que trabajamos duro por el municipio y creemos que tiene razón en mucho de lo que dice", sentenció la máxima dirigente local.

La carta de Antonio López ha generado reacciones en las redes sociales. Se ha compartido cientos de veces en Facebook y se busca a los destinatarios de cada comentario. Como el siguiente: "Y si magia deseamos, la mejor magia es dudar de los que prometen oro para el poder alcanzar". "No quería insultar a nadie, pero es una carta para los que mandan, para el Adif y para todos los que han dicho que harían algo por el pueblo y luego no lo hicieron", afirmó López.

El cura ofreció la carta a una vecina para que la leyera antes de la salida de la cabalgata por Campomanes. Pero nunca ha negado su autoría: "La escribí yo porque estoy harto. Los políticos prometen y prometen y luego nada, son casi todos iguales, no sabe uno a quién votar en las próximas elecciones".

En ese "casi", dice la Alcaldesa, se salva el gobierno de Lena. "El párroco sabe que estamos haciendo mucho por Campomanes", señaló Álvarez. De hecho, el Ayuntamiento está abordando las obras de mejora de las aceras por los daños generados por la Variante. Actuación que se había reclamado al Adif, pero que no recibía respuesta. Así lo explicó Antonio López a los Reyes Magos de Oriente: "Nos dicen que no hay dinero para arreglar las aceras, y el que quiera el pueblo limpio que convoque una sestaferia". Las críticas al Adif no terminan ahí. En la misiva, el cura también escribió que "el oro se lo quedan, y si no ver la Variante, por falta de presupuesto la obra no va adelante".

Es el final de la carta el que más polémica ha generado. Escribe el sacerdote: "Dominan la demagogia, critican al oponente, presumen de liderazgo y dan coba al inocente. Más si consiguen lograr el escaño deseado, si te he visto no me acuerdo porque el jeta ya está situado". "Y aquí seguimos señores, en busca de soluciones, que alguna vendrá este año pues este es año de elecciones", añade la misiva. Esta carta se hace pública sólo unas semanas después de saber que la presidenta de la asociación de vecinos de Campomanes formará parte de la candidatura del PSOE a las próximas elecciones municipales.

"No tiene nada que ver, yo esto ya lo pensaba desde hace mucho tiempo. No tengo nada contra nadie en concreto, pero estoy harto de los que usan al pueblo para su propio bien", sentenció López. Eso sí, es más parco en palabras que pluma en mano. Dice que no esperaba tal polémica con su rima, leída a la puerta de la iglesia y delante de niños y familias. Melchor, Gaspar y Baltasar no le trajeron nada: "Ni carbón", bromeó el cura.