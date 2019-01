El área sanitaria del Nalón estabiliza el gasto en farmacia por debajo de la media regional

El área sanitaria VIII, correspondiente a la comarca del Nalón, ha logrado en los últimos años estabilizar el crecimiento del gasto en farmacia y situarse en parámetros inferiores a la media regional. La "implicación de los profesionales" a la hora de prescribir el medicamento más "eficiente" es la principal clave que explica esta tendencia, según resaltan los responsables sanitarios de la comarca del Nalón. "Hemos hecho un programa de actuar con los profesionales de optimización de la prescripción y de seguimiento del gasto que ha dado como resultado estas cifras", apuntaron.

En 2017, el gasto en recetas fue de 22.004.996 euros, mientras que en Asturias la cifra global fue de 282.507.195 euros. En 2016, el desembolso había sido en la comarca del Nalón de 21.828.981 euros, lo que supuso un incremento del 0,81 por ciento, muy alejado de las tasas registradas en 2014 (creció un 3,06 por ciento), en 2015 (un 2,15 por ciento) y en 2016 (un 3,95 por ciento). El incremento del gasto en recetas en Asturias en 2017 también estuvo muy por encima del área VIII, con un 2,19 por ciento. Además, el gasto medio mensual en recetas por persona protegida ajustada en 2017 en el área del Nalón fue de 25,11 euros, por primera vez en los últimos años por debajo de la media regional (25,27 euros).

"Los profesionales están haciendo un importante esfuerzo con el manejo del gasto en farmacia. No se priva a nadie de nada, pero lo que sí se hace es que se optimiza la prescripción, que es dar a cada uno lo que necesita realmente y de la manera más eficiente", indicó el director de Atención Primaria y Salud Pública del área sanitaria VIII, Juan Saavedra, que añadió: "A un hipertenso, por ejemplo, para controlarle la tensión le puedes dar un inhibidor que cuesta ocho euros al mes u otro fármaco que prácticamente es igual y cuesta 38 euros. De las dos maneras estás haciéndolo bien desde el punto de vista clínico, pero al sistema le cuesta mucho más".

"El objetivo", remarcó Saavedra, "esa actuar sobre las necesidades del paciente de la manera más eficaz posible". "Una de las prescripciones con la que estamos muy sensibilizados es con el omeprazol. La gente lo toma para prevenir, pero no se sabe el qué. Hoy día es un fármaco que se toma para todo. Incluso si la persona sabe que va a darse un atracón con los amigos y tomarse unas botellas de sidra se toma un omeprazol. Y este, como todos los fármacos, no es inocente y puede dar sus problemas. No se puede tomar omeprazol como el que toma pastillas de gominola. En el área se gasta un millón de euros al año en omeprazol".

El responsable sanitario expuso que en el área VIII "tenemos implantado un programa que es la prescripción de activos en salud, que consiste en que el médico, en vez de recomendar una pastilla, da consejos sobre vida saludable y los sitios donde desarrollarlos, por ejemplo la dirección de una asociación de senderismo o dónde hay una piscina para ir a nada. Es algo que hay en otras áreas y que aquí estamos desarrollando en el centro de salud de La Felguera".

Plan

El Plan de optimización del gasto de farmacia por receta puesto en marcha el área VIII se centró tanto los médicos, responsables últimos de los medicamentos que se prescriben, como en el personal de enfermería, para fomentar el control y la educación de los pacientes crónicos en el uso correcto de los fármacos. Una de las medidas fueron encuentros con los facultativos y también se constituyó un grupo de trabajo de "análisis y optimización de la prescripción", que tuvo por objeto estudiar "la desviación del gasto" en determinados medicamentos.

El plan se pretende ampliar y aplicar ahora al conjunto de Asturias, tras el éxito cosechado a nivel comarcal.