Barbón afirma que el Presupuesto atiende la "sensibilidad especial" de las Cuencas

El secretario general de la FSA, Adrián Barbón, aseguró ayer en Langreo que los Presupuestos regionales "tienen muy en cuenta la sensibilidad especial de las Cuencas" y atienden algunas "demandas históricas" de los vecinos como el nuevo centro de salud de Sotrondio. Barbón visitó ayer Sama para participar en un encuentro con militantes del PSOE para analizar las cuentas regionales.

El líder de los socialistas regionales remarcó que, en esos Presupuestos, "hay inversiones en Langreo relacionadas con los centros educativos y se incluye una partida para las piscinas de Pénjamo. En cada concejo atienden a realidades diferentes porque hay necesidades diferentes. En Laviana una de las cuestiones que se aborda es el tema de Puente de Arcu y, en San Martín, por ejemplo, está el nuevo centro de salud, una de las demandas históricas de los vecinos del concejo".

También apuntó Barbón que los Presupuestos "tienen muy en cuenta la sensibilidad especial de las Cuencas. Si soy el presidente del Principado las Cuencas van a tener una sensibilidad real en el Gobierno de Asturias, como no puede ser de otra manera". Además, el secretario general de la FSA destacó que las cuentas son "un buen resultado del diálogo". "Son unos muy buenos presupuestos en los que siete de cada diez euros se dedican a la vida de las personas, a apostar por la sanidad, la educación o la asistencia a nuestros mayores. Tienen una partida muy importante para inversión real, que son 357 millones, la mayor desde el año 2014. Y, en tercer lugar, no nos podíamos en 2019 no tener presupuestos, porque al ser año electoral no habría posibilidad de modificar los presupuestos en vigor con leyes de crédito porque no daría el plazo. Eso supondría el colapso de nuestra autonomía desde el punto de vista de la inversión pública", aseguró.

Barbón aludió a las palabras del alcalde de Langreo, que acusó a la FSA y al Principado de tratar de "imponer" los proyectos que deben financiarse con los fondos mineros del anterior Plan del Carbón. Para Barbón, se trata de "una crítica a la FSA que no entiendo y que no comparto. Hasta ahora no había llegado ni un euro de los fondos mineros. En lo único que ha participado la FSA, recogiendo el sentir de Acom -yo he sido presidente de esta entidad y lo llevo muy dentro- es en presionar al Gobierno de España para que se desbloquearan esos fondos. Para que hiciera lo que no hizo el anterior Ejecutivo; no una sino varias veces".

Y añadió: " La inversión que va a aportar el Gobierno de España y el Principado significa invertir en los territorios mineros 90 millones de euros. En los siete años de Rajoy se invirtió cero euros. Sobre los proyectos concretos nosotros no tenemos nada que ver; la FSA no ha participado en modo alguno en su elección".