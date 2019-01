El_PSOE afirma que la actitud "amenazante e infantil" de Sánchez espanta a los inversores

La edil del PSOE de Langreo y candidata socialista en las próximas elecciones municipales, Carmen Arbesú, reclamó ayer al alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, más "moderación y sensatez" en sus críticas sobre el reparto de los fondos mineros y las obras asignadas al concejo. A juicio de Arbesú, la "actitud amenazante y caprichosa" del regidor no contribuye a "dar una buena imagen del concejo" y puede "incluso ahuyentar a empresarios que estén interesados en invertir y asentarse en Langreo".

El regidor langreano acusó el pasado lunes a la FSA y al Principado de tratar de "imponer" los proyectos que deben financiarse con los fondos mineros de reactivación sin gastar del anterior Plan del Carbón y de "incumplir la adicionalidad" de esas partidas, para costear proyectos que "deberían sufragarse con los presupuestos ordinarios" del Gobierno regional. "Ha pasado el tiempo en el que estas cosas se decidían en la sede de un sindicato o un partido", apostilló Sánchez.

La candidata socialista replicó ayer que Sánchez "se equivoca en la crítica porque lo que ha hecho el PSOE es desbloquear fondos por valor de más de 90 millones, cuando con el PP no se hizo nada. No entendemos por qué acusa al PSOE, que ha puesto las partidas en marcha, y se olvida del Partido Popular y de la dejadez e inacción que ha mostrado durante todos los años que estuvieron en el Gobierno".

También rechazó la concejala socialista que los proyectos llegaran impuestos a los concejos. "Se llamó a los ayuntamientos para que opinaran sobre las obras que entendían que debían priorizarse. Fue, por tanto, algo consensuado, por lo que tampoco entendemos esta parte de las palabras del Alcalde". Y añadió: "Puede producirse una crítica pública, pero no creemos que estas sean las formas de hacerlo. El Ayuntamiento y las personas que están al frente del gobierno local deben dar una imagen de mayor moderación y sensatez".

Por contra, en opinión de la cabeza de lista municipal del PSOE, Jesús Sánchez ha dado una imagen de inmadurez, caprichosa con una actitud amenazante de hablar incluso de abandonar Acom (la Asociación de Comarcas Mineras, que integra a los municipios carboneros de España). Es una forma de actuar un tanto infantil, de enfadarse cuando no se hacen las cosas como él quiere".

En un acto en Langreo celebrado el miércoles, el líder de los socialistas asturianos, Adrián Barbón, indicó que "en lo único que ha participado la FSA es en presionar al Gobierno de España para que se desbloquearan esos fondos. Para que hiciera lo que no hizo el anterior Ejecutivo".