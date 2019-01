El alcalde de Langreo, indignado con el reparto, sopesa llevar los fondos ante el juez

El Ayuntamiento de Langreo agotará la "vía política" para rechazar el reparto de proyectos de los fondos mineros, y no descarta acudir "a los tribunales" para mantener su posición: que los proyectos aprobados para Langreo, en su mayor parte "17 de 20 millones" no cumplen "con lo establecido en los convenios". Así lo afirmó el alcalde langreano, Jesús Sánchez, que subrayó que el Consistorio había presentado cinco proyectos encaminados a la reactivación económica que no se tuvieron en cuenta, cuando "esto es precisamente lo que persiguen los fondos mineros".

El alcalde de Langreo replicó al Consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, y al secretario general de la FSA, Adrián Barbón, que afirmaron que nunca habían renunciado a pagar la urbanización del soterramiento con fondos mineros, y que el PSOE no ha impuesto sus criterios en el reparto. Jesús Sánchez recalcó que los fondos mineros "son adicionales y tienen como objetivo la reactivación" de las Cuencas. La actual convocatoria contemplaba, expuso el regidor, que las obras de infraestructuras se destinasen "bien a urbanización de polígonos, a mejoras energéticas o de telecomunicaciones, a hacer centros tecnológicos"... lo que quiere decir que "ni la urbanización del soterramiento, ni el arreglo de las viviendas de Vipasa en Lada, entran dentro de estas categorías". Se trata de proyectos que "se llevan 17 de los 20 millones" que le corresponden al concejo. "De nuestras propuestas en cuestión de reactivación, se aceptó la unión de los polígonos de La Moral y Valnalón", añadió el Alcalde.

"Todo lo que presentamos tenía relación con la reactivación, pero no se aceptaron estos proyectos", como la rehabilitación de Metalsa para centro tecnológico, los accesos y la construcción de los Talleres del Conde, la restauración del resto del edificio de Los Relojes de Valnalón, un espacio de empresas de turismo activo en El Cadavíu o la construcción de naves nido. "Desconocemos cuál fue el proceso de selección. ¿Quién lo decidió? Hay alcaldes socialistas que dicen que se les consultó, pero aquí en Langreo eso no ocurrió. Que no digan que lo conocíamos, porque no era así". Jesús Sánchez afirmó que "lo único que ocurrió fue que nos pidieron documentación de algunos de los proyectos. Se la enviamos. Entiendo que eso de no es ni aceptar, ni informar sobre los proyectos. Y sería grave que se hubiera informado a unos sí y a otros no".

Ante esta situación, el Alcalde afirmó que desde Langreo "no aceptamos este reparto de los fondos", y que por lo tanto, "vamos a tomar decisiones políticas en este sentido". Si no son suficientes, "las decisiones pueden ser incluso jurídicas. Un grupo (en referencia al PSOE) no puede decidir por el resto", concluyó Sánchez.