"Asturias al tren" pide duplicar la vía en la línea para reducir los tiempos

El colectivo de usuarios "Asturias al tren" reclama la duplicación de la vía entre La Florida (Noreña) y Sotiello (Gijón) "para mejorar los tiempos de viaje" en la línea de la antigua Feve Gijón-Pola de Laviana y en el área central. "La caja para duplicar la vía lleva más medio siglo hecha y por tanto, la obra es muy sencilla de realizar. Es la falta de voluntad política la que la tiene paralizada", indica para añadir que "deberían tomar buena nota" los alcaldes del valle del Nalón "porque si se piden tiempos de viaje más cortos, algo que apoyamos, es necesario dotar de más vía a la antigua Feve".

El colectivo remarca además que "el tren no pueden parar en todos los sitios si queremos que lleven gente. Esto tienen que asumirlo políticamente y explicarlo así a sus vecinos". El plan de movilidad elaborado por el Principado propone el incremento de frecuencias en los trayectos de Renfe entre El Entrego y Oviedo y Gijón y Pola de Lena. También plantea que en la línea de Feve F5 Gijón- Pola de Laviana se incrementen los servicios ferroviarios pero sólo hasta Noreña, quedando fuera el recorrido hasta Laviana. Los Ayuntamientos de los concejos de la comarca por los que discurre la línea han pedido la modernización de los servicios. "Asturias al tren" está de acuerdo en no aumentar las frecuencias de la línea Gijón-Laviana sólo para el interior de la comarca del Nalón: "Los datos del PIMA (Plan Director de Infraestructuras para la Movilidad) son muy claros en ese aspecto. Son necesarios servicios más rápidos hacia destinos fuera del valle, porque en el interior del mismo el nivel de usuarios es residual".

El colectivo de usuarios afirma que el plan de inversiones para cercanías tiene entre sus deudas pendientes la duplicación de la vía entre Noreña y Gijón. Es una de las tres previstas, junto con Trasona-Veriña y La Carrera-Pola de Siero, y la prioritaria, afirma. Pero las otras dos salieron a licitación y ésta no. Respecto a la obra del soterramiento, "Asturias al tren" considera que es "prioritaria" también aunque "obedece a una operación urbanística, el tren no va a ganar nada con ella. En cambio la duplicación de vía permitirá un ahorro de tiempos espectacular y no hay inversión en los Presupuestos del Estado".